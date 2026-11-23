Ночью перекроют перекресток Достык и Сатпаева в Алматы
23 Ноября 2026, 14:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
23 Ноября 2026, 14:3223 Ноября 2026, 14:32
213Фото: Акимат города Алматы
Водителям Алматы придется скорректировать ночные маршруты в районе пересечения проспекта Достык и улицы Сатпаева. На участке временно ограничат движение из-за прокладки новой кабельной линии электроснабжения.
Как сообщили в аппарате акима Медеуского района, работы запланированы в ночь с 22 на 23 ноября — с 22:00 до 06:00.
Кабель напряжением 10 кВ будут прокладывать открытым способом. После завершения работ подрядная организация восстановит дорожное покрытие и элементы благоустройства.
Автомобилистов просят заранее учитывать временные ограничения при планировании поездок.
Самое читаемое
- 17 дизайнеров представляют свои коллекции на Kazakhstan Fashion Week в Астане
- В Казахстане откроют филиал американского университета для подготовки пилотов
- После крупного пожара на кондитерской фабрике в Индонезии пропали 36 работников
- Сенаторы-республиканцы могут заблокировать назначения Трампа в Пентагоне
- 26 человек погибли при крушении пассажирской лодки в Нигерии