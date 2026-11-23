Водителям Алматы придется скорректировать ночные маршруты в районе пересечения проспекта Достык и улицы Сатпаева. На участке временно ограничат движение из-за прокладки новой кабельной линии электроснабжения.

Как сообщили в аппарате акима Медеуского района, работы запланированы в ночь с 22 на 23 ноября — с 22:00 до 06:00.

Кабель напряжением 10 кВ будут прокладывать открытым способом. После завершения работ подрядная организация восстановит дорожное покрытие и элементы благоустройства.

Автомобилистов просят заранее учитывать временные ограничения при планировании поездок.