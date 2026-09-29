Ночью в Щучинске сгорел частный дом: погибли супруги

Тела мужчины и женщины обнаружили спасатели во время тушения пожара в Акмолинской области, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Ночью в частном жилом доме города Щучинска Бурабайского района произошел пожар. Огонь распространился на площади 90 квадратных метров.

На место происшествия прибыли силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Что известно о причине

«В ходе тушения из дома были извлечены тела мужчины 1968 года рождения и женщины. К тушению пожара были привлечены 16 сотрудников личного состава и 4 единицы техники», – сообщили в ДЧС Акмолинской области в ответ на запрос BAQ.KZ.

Причина возникновения пожара устанавливается.