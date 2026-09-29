Ночью в Щучинске сгорел частный дом: погибли супруги
29 Сентября 2026, 14:21
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29 Сентября 2026, 14:2129 Сентября 2026, 14:21
145Фото: Istockphoto
Тела мужчины и женщины обнаружили спасатели во время тушения пожара в Акмолинской области, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Ночью в частном жилом доме города Щучинска Бурабайского района произошел пожар. Огонь распространился на площади 90 квадратных метров.
На место происшествия прибыли силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
Что известно о причине
«В ходе тушения из дома были извлечены тела мужчины 1968 года рождения и женщины.
К тушению пожара были привлечены 16 сотрудников личного состава и 4 единицы техники», – сообщили в ДЧС Акмолинской области в ответ на запрос BAQ.KZ.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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