Ночью в Щучинске сгорел частный дом: погибли супруги

29 Сентября 2026, 14:21
АВТОР
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Istockphoto 29 Сентября 2026, 14:21
29 Сентября 2026, 14:21
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Фото: Istockphoto

Тела мужчины и женщины обнаружили спасатели во время тушения пожара в Акмолинской области, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Ночью в частном жилом доме города Щучинска Бурабайского района произошел пожар. Огонь распространился на площади 90 квадратных метров.

На место происшествия прибыли силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Что известно о причине

«В ходе тушения из дома были извлечены тела мужчины 1968 года рождения и женщины.

К тушению пожара были привлечены 16 сотрудников личного состава и 4 единицы техники», – сообщили в ДЧС Акмолинской области в ответ на запрос BAQ.KZ.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 
 
 
 
 
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Публикация от Щучинск | Казахстан 🇰🇿 (@shchuchinsk.city)

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