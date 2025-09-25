В пятницу Threads охватила аномальная волна постов против повышения НДС. Казалось бы, тема старая, но именно в этот день она вызвала внезапный резонанс. Кратковременный всплеск вызвал недоумение у многих. Nofake.kz стало интересно узнать, что это было. Тем более, что наблюдалось несколько подозрительных обстоятельств, которые заставляют усомниться в природе происхождения феномена и могут указывать на координированное манипулирование общественным мнением, передает BAQ.KZ.

Что произошло?

Накануне — почти всю прошлую неделю — аудитория Threads обсуждала совсем другую повестку: отмену концерта одного музыканта из соседней страны и скандальное высказывание продюсера данного мероприятия.

Поэтому массовое переключение на тему повышения налогов было резким и неестественным. В течение дня лента буквально наполнилась одинаковыми по смыслу призывами отменить 16%-й НДС и выходить на митинги против повышения цен.

Особую роль в разгоне пятничной волны сыграли так называемые "бытовые маркеры" — простые и понятные каждому символы роста цен. На главную роль был выбран шоколад Alpen Gold, подорожавший якобы до тысячи с лишним тенге, а также бензин за 233 тенге и говядина за 4500. Расчет был прост и эффективен — абстрактную макроэкономику мало кто понимает, а ценник в магазине у дома замечает каждый.

Оба опрошенных эксперта выразили уверенность в том, что это не было стихийным выражением недовольства. Уж слишком быстро и организованно всё появилось.

"Это не похоже на естественный спор или общественную дискуссию, где у людей разный язык и разные акценты. Здесь чувствовалась подготовленная схема, рассчитанная именно на эффект массовости. Когда сотня аккаунтов начинает синхронно постить один и тот же текст или его вариации — это явный сигнал. Это говорит о том, что начало кампании не живое, а запущенное в нужный момент, но потом, конечно, подключились реальные казахстанцы", считает эксперт Адиль Сейфуллин.

Политолог Марат Шибутов тоже уверен в том, что в пятницу мы наблюдали скоординированную акцию:

"В ней, разумеется, поучаствовали и живые люди. Но заметно, что использовался ИИ. В дискуссиях участвовали анонимы, которых нельзя идентифицировать. Казахстанцы вряд ли бы интересовались НДС в день, когда проходит концерт Backstreet Boys".

На мысль об искусственной атаке наших собеседников наводит набор заметных аномалий.

Что не так?

В частности, обилие новых аккаунтов, зарегистрированных незадолго до события, зачастую с закрытым профилем в Instagram. Они транслировали однотипные месседжи о росте цен и ухудшении качества жизни населения и, при этом, мгновенно набрали большой охват. Примечательно, что у большинства профилей отсутствовала любая другая активность: ни личного контента, ни обсуждений посторонних тем.

"Если новый аккаунт за пару часов собирает тысячи реакций — это не нормально. В реальной дискуссии всё развивается медленнее: сначала подключаются друзья и знакомые, потом расходится дальше. А тут "новички" сразу оказались в топе. Это явный признак "сетки", считает Сейфуллин.

Еще он заметил, что ряд аккаунтов проявил активность исключительно в рамках рассматриваемой медиа-акции. До неё и после неё они оставались "пустыми", что позволяет предположить их использование в качестве так называемых "спящих ячеек" — заранее подготовленных профилей, которые запускаются только в моменты проведения целевых информационных кампаний.

На скриншотах приведены примеры такого подхода. Профиль K kanatw был создан в феврале этого года. С того момента были размещены лишь две публикации — весной и летом, а затем он активно подключился к призывам против повышения НДС. "Пользователь" imadallin разместил в Тредс первую публикацию месяц назад — 21 августа. Однако по данным Instagram имя аккаунта к настоящему моменту менялось уже 11 раз. Аккаунт dosikzt стал активным в Тредс 10 сентября. Всего пять его веток с обсуждением темы повышения НДС за 2 дня совокупно получили свыше 22 тысяч лайков.

Кроме этого, против роста цен и повышения НДС активно выступали и пользователи, проживающие зарубежом, хотя казахстанская налоговая политика их никак не затрагивает. Например, mrs.chaoticmind и mali_aiss, судя по всему, живут в Узбекистане. А timtegrator и d_makhambetsaliyev хоть и казахстанцы по происхождению, но давно находятся в Лондоне.

Стоит заметить, что совершенно разные и не связанные друг с другом пользователи по интересному совпадению указывали в своих постах одинаковые ценники на продукты и товары, у всех на устах вдруг оказался Alpen Gold. А некоторые аккаунты пошли еще дальше — они множили 100%-но идентичные тексты. Адиль Сейфуллин подчеркивает, что живые люди так обычно не поступают, зато это свойственно ботам.

Ну и нельзя не сказать о подозрительной вовлеченности иностранных медиа, особенно крупного российского протестного проекта Ateo, которое запускало эмоциональные вбросы о массовых протестах и едва ли не случившейся в Казахстане революции. Хотя на деле, как мы знаем, этого и близко не было.

Почему Threads

Выбор площадки не случаен. Если Telegram и Instagram уже перестали быть "новыми" и в них сформировалась устойчивая и инертная аудитория, то Threads за последние полгода заметно набрал силу и стал главным центром дискуссий в Казахстане. Именно здесь летом уже "отменяли" несколько известных бизнесов, блогеров и артистов.

Threads выгоден для атаки по трём причинам:

Свежесть аудитории — много активных пользователей, вовлечённых в повестку.

— много активных пользователей, вовлечённых в повестку. Анонимность — большинство пишет под никами, а использование реальных имён в Тредс с самого начала считается моветоном.

— большинство пишет под никами, а использование реальных имён в Тредс с самого начала считается моветоном. Культура массовых атак — уже есть опыт коллективных кампаний по бойкоту брендов и публичных персон.

Как отмечает политолог Адиль Сейфуллин, именно комбинация массовости и анонимности делает Threads уязвимым инструментом для вбросов.

Кто может быть интересантом

Эксперты, с которыми мы поговорили, отмечают: на первый взгляд кампания в Threads могла бы показаться выгодной бизнес-сообществу, однако в действительности это не так. К вечеру пятницы дискуссия вышла за рамки обсуждения налогов: появились угрозы устроить второй "Кантар". А это уже никак не вписывается в логику бизнеса, который по определению заинтересован в стабильности.

"Налоговый кодекс начали обсуждать осенью прошлого года, поэтому бизнес давным-давно все обсудил. Уже к июлю все было решено — кто-то добился улучшения условий для себя, а кто-то уже смирился с ухудшением. Ну и бизнес вряд ли заинтересован в подобных акциях — слишком это опасно", заверяет политолог Марат Шибутов.

Эксперт полагает, что организаторы находятся за рубежом. Внутренние силы, по его словам, точно знают, на что казахстанцы отзываются, а на что нет. Озвученная риторика наводит на мысль скорее о политическом шантаже. Например, кто-то мог использовать тему НДС как предлог для раскачки ситуации и давления на власть. При этом инструментом стал не сам бизнес, а эмоционально заряжённая аудитория Threads, подогреваемая ботами и вбросами.

За этот вариант говорит и то, что для удара была выбрана пятница. Это перенятый приём из соседних культур, который у нас "не так работает" и потому был неэффективен.

"Скорее всего организаторы думали, что из Threads это выйдет в другие соцсети, а потом и на улицу. И наш президент крайне плохо бы выглядел в Нью-Йорке… Но ничего из этого не сработало", подытожил эксперт.

Пятничный "бунт" показал, что несмотря на многократную критику в адрес компании Meta, уникальные алгоритмы Threads не только не умеют отделять живые эмоции от искусственных вбросов, но, даже, наоборот, помогают их смешивать в один поток, создавая иллюзию органичности происходящего. Выявить фейки удается во многом благодаря лени организаторов, которые не утруждают себя обеспечением ботов разнообразными и более естественными скриптами.

Ну и нельзя не отметить, что это первая известная массированная атака фейков в новой социальной сети, всего за год получившей особую популярность среди казахстанцев.

Для власти эта история — очередной тревожный сигнал и напоминание, что любые экономические реформы обязательно должны сопровождаться своевременными объяснениями и обсуждениями.

Для общества это тоже урок, который призывает нас развивать критическое мышление и учиться фильтровать шум.

Рассматриваемое событие также должно представлять интерес для профессиональных исследователей как показательный кейс смены инструментов цифрового протеста от Facebook к Telegram и далее к Threads.

Общий же вывод очевиден: значительная часть недавнего всплеска в сети оказалась манипуляцией, созданной множеством фейковых аккаунтов.