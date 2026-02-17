НОК передал олимпийские экспонаты в Президентский центр
Всего в музейный фонд было передано порядка 100 предметов.
Национальный Олимпийский комитет Казахстана передал в Президентский центр экспонаты, связанные с историей участия страны в Олимпийских играх, передает BAQ.KZ.
В числе переданных предметов - боксерские перчатки с автографом серебряного олимпийского призера Геннадия Головкина, комплект парадной формы национальной сборной на Олимпийских играх в Париже, картины, посвящённые олимпийской тематике, а также другие памятные предметы, отражающие этапы развития отечественного спорта.
Всего в музейный фонд было передано порядка 100 предметов. Экспонаты символизируют достижения казахстанских атлетов на международной арене и являются частью истории национального олимпийского движения.
"Это олимпийское наследие, в котором отражены труд и победы казахстанских спортсменов, прославивших нашу страну на международной арене. Передавая эти экспонаты НОК вносит вклад в сохранение истории спорта и вдохновение будущему поколению.
Уверены, что в стенах Президентского центра они станут живой историей и источником гордости", - сказал генеральный директор НОК Казахстана Нурлан Ногербек.
В Центре отметили, что данная инициатива направлена на сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям исторического наследия отечественных мастеров спорта, прославивших страну на мировом уровне.
"Экспонаты и фотоархивы, которые НОК Казахстана передал в музейный фонд Президентского центра, являются наглядным примером спортивной доблести нашей Родины. Эти уникальные материалы. Это живая история отечественного спорта, отражение ярких побед, напряжённой борьбы, силы духа и преданности своей стране. Делаем наши а датам успехов, побед и рекордов",- отметил директор Президентского центра Бакытжан Темирболат.
Добавим, НОК РК планирует и дальше пополнять фонд музея, чтобы олимпийская история Казахстана становилась частью национального наследия.
