Ноль прививок и жалобы пациентов: Минздрав выявил проблемы в больницах Алматы

В Алматы на фоне роста заболеваемости корью выявили проблемы с вакцинацией детей. В отдельных медицинских организациях показатели по некоторым видам прививок оказались нулевыми. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова потребовала разобраться в ситуации и устранить нарушения в работе медучреждений.

На заседании коллегии городского управления здравоохранения министр связала эти задачи с Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября. Глава государства поручил модернизировать первичную медицинскую помощь, уделив больше внимания профилактике и раннему выявлению заболеваний.

Корь растет, показатели вакцинации вызывают вопросы

В Алматы не достигнуты целевые показатели охвата профилактическими прививками детей до 16 лет. На фоне роста заболеваемости корью это вызывает особое беспокойство Минздрава.

В некоторых медицинских организациях по отдельным видам вакцинации зафиксированы нулевые показатели.

«Возникает вопрос, как медицинские организации выполняют свои обязательства перед прикреплённым населением, если по отдельным направлениям охват вакцинацией равен нулю. Иммунопрофилактика это вопрос безопасности детей и всего населения. Формального подхода здесь быть не должно», – заявила Акмарал Альназарова.

Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля Алматы поручили усилить надзор за вакцинацией и соблюдением инфекционной безопасности в медицинских организациях.

Врачи есть, оборудование есть, а на прием не попасть

Еще одна проблема касается доступности медицинской помощи.

По данным Минздрава, жители Алматы неоднократно жалуются на трудности с записью к специалистам. Причем подобные ситуации возникают даже в медорганизациях, где имеются необходимые врачи и оборудование.

Часть обращений о возможном причинении вреда здоровью не поступает на рассмотрение Национальной экспертной комиссии.

«Если пациент вынужден неоднократно обращаться с одной и той же проблемой, значит, действующие механизмы контроля не обеспечивают необходимого результата. Необходимо менять подход: не просто регистрировать жалобы, а устранять причины и добиваться конкретного результата для человека», – подчеркнула министр.

Минздрав потребовал пересмотреть организацию работы поликлиник, сократить ожидание приема и наладить своевременную запись пациентов к специалистам.

Нарушения выявили и в родильных учреждениях

Проверки показали несоответствия санитарным требованиям на объектах родовспоможения Алматы.

Городскому управлению здравоохранения поручили устранить нарушения до конца 2026 года.

Альназарова предупредила руководителей медицинских организаций, что оценивать их работу будут по изменениям для пациентов, а не по количеству отчетов.

«Там, где не будет продвижения и конкретных результатов, будут приниматься соответствующие меры», – заявила министр.

В Алматы проживают около 2,4 млн человек. По словам акима города Дархана Сатыбалды, требования к качеству медицинской помощи должны быть одинаковыми для государственных и частных организаций.