"Номад" уверенно обыграл "Иртыш" в чемпионате Казахстана
Фарм-клуб "Барыса" поднялся на третье место в турнирной таблице.
Сегодня, 08:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:11Сегодня, 08:11
79Фото: ХК Номад
26 декабря состоялся единственный матч игрового дня в чемпионате Казахстана по хоккею, передаёт BAQ.KZ.
Астанинский "Номад", входящий в число лидеров регулярного сезона, на выезде встречался с павлодарским "Иртышом", который располагается в нижней части турнирной таблицы.
Гости одержали уверенную победу со счётом 7:1, контролируя ход встречи на протяжении всех трёх периодов.
После этого успеха фарм-клуб "Барыса" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков. "Иртыш" продолжает замыкать чемпионат, отставая на 12 очков от ближайшего соперника.