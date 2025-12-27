  • 27 Декабря, 09:22

"Номад" уверенно обыграл "Иртыш" в чемпионате Казахстана

Фарм-клуб "Барыса" поднялся на третье место в турнирной таблице.

Сегодня, 08:11
ХК Номад
Сегодня, 08:11
79
Фото: ХК Номад

26 декабря состоялся единственный матч игрового дня в чемпионате Казахстана по хоккею, передаёт BAQ.KZ.

Астанинский "Номад", входящий в число лидеров регулярного сезона, на выезде встречался с павлодарским "Иртышом", который располагается в нижней части турнирной таблицы.

Гости одержали уверенную победу со счётом 7:1, контролируя ход встречи на протяжении всех трёх периодов.

После этого успеха фарм-клуб "Барыса" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков. "Иртыш" продолжает замыкать чемпионат, отставая на 12 очков от ближайшего соперника.

