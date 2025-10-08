Нормы безбарьерной среды должны работать не на бумаге, а в реальности – депутат
В Мажилисе рассматривают в первом чтении проект
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Мажилиса в первом чтении рассмотрели проект Строительного кодекса, передает BAQ.KZ.
Депутат Динара Наумова подчеркнула важность закрепления норм безбарьерной среды. По ее словам, несмотря на наличие отдельных стандартов, на практике они часто не работают. Многие объекты не соответствуют требованиям, и даже обычный выход из дома становится серьёзным препятствием для маломобильных граждан.
"В таких условиях люди оказываются изолированными. К нам поступает множество обращений, решение которых требует времени и ресурсов. Поэтому крайне важно закрепить эти требования в Строительном кодексе, чтобы они начали работать в реальной жизни, а не оставались лишь на бумаге", — отметила Наумова.
Депутат напомнила, что работа над проектом была непростой- велись длительные дискуссии, направлялись обращения в адрес Премьер-Министра, проводились многочисленные встречи с гражданами, общественными организациями и экспертами. В результате удалось отстоять ряд ключевых положений, направленных на защиту интересов маломобильных групп населения.
Ко второму чтению предстоит рассмотреть один из важнейших вопросов — создание механизма адаптации уже построенных зданий и территорий. Это позволит обеспечить равные возможности для всех граждан, независимо от состояния здоровья, и сформировать по-настоящему инклюзивную и безопасную городскую среду, отметила депутат.
"Речь идёт о равных возможностях и уважении к каждому. Доступность и удобство должны быть для всех", — подчеркнула Динара Наумова.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- В Семее сгорел маршрутный автобус