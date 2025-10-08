Депутаты Мажилиса в первом чтении рассмотрели проект Строительного кодекса, передает BAQ.KZ.

Депутат Динара Наумова подчеркнула важность закрепления норм безбарьерной среды. По ее словам, несмотря на наличие отдельных стандартов, на практике они часто не работают. Многие объекты не соответствуют требованиям, и даже обычный выход из дома становится серьёзным препятствием для маломобильных граждан.

"В таких условиях люди оказываются изолированными. К нам поступает множество обращений, решение которых требует времени и ресурсов. Поэтому крайне важно закрепить эти требования в Строительном кодексе, чтобы они начали работать в реальной жизни, а не оставались лишь на бумаге", — отметила Наумова.

Депутат напомнила, что работа над проектом была непростой- велись длительные дискуссии, направлялись обращения в адрес Премьер-Министра, проводились многочисленные встречи с гражданами, общественными организациями и экспертами. В результате удалось отстоять ряд ключевых положений, направленных на защиту интересов маломобильных групп населения.

Ко второму чтению предстоит рассмотреть один из важнейших вопросов — создание механизма адаптации уже построенных зданий и территорий. Это позволит обеспечить равные возможности для всех граждан, независимо от состояния здоровья, и сформировать по-настоящему инклюзивную и безопасную городскую среду, отметила депутат.