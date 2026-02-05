В ходе заседания Комиссии по конституционной реформе первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев заявил о необходимости уточнения одной из норм проекта новой Конституции, касающейся порядка задержания подозреваемых, передает BAQ.KZ.

По его словам, в существующей редакции статьи может возникнуть риск неверного толкования, при котором создается впечатление, что задержание лица без судебного решения вообще не допускается.