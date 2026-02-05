Нормы Конституции должны быть четкими и однозначными — Генпрокуратура
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе заседания Комиссии по конституционной реформе первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев заявил о необходимости уточнения одной из норм проекта новой Конституции, касающейся порядка задержания подозреваемых, передает BAQ.KZ.
По его словам, в существующей редакции статьи может возникнуть риск неверного толкования, при котором создается впечатление, что задержание лица без судебного решения вообще не допускается.
"Если исходить из буквального содержания текста, такое понимание действительно возможно. Очевидно, что такие преступления, как убийство и другие общественно опасные деяния, не терпят промедления. Пресечение преступления и немедленная изоляция подозреваемого являются одними из ключевых обязанностей правоохранительных органов. Лишь после этого суд принимает решение о содержании лица под стражей. Это является общепринятой мировой практикой. Каждая норма Конституции должна быть четкой и однозначной. В этой связи предлагаю пересмотреть обсуждаемую норму с точки зрения юридической техники и уточнить ее", — заявил Жандос Умиралиев.
Самое читаемое
- Экологический ад в Усть-Каменогорске: в мажилисе требуют действий от правительства
- Гигантская партия роз с опасным трипсом задержана в Караганде
- Как новые правила ЕНПФ изменят условия для ипотечных заемщиков — мнение экономистов
- Полиция предупреждает молодежь о рисках "курьерской работы"
- Бывшая жена Билла Гейтса прокомментировала его контакты с Эпштейном