Нормы об установлении происхождения ребенка проверит Конституционный Суд

Конституционный Суд принял к производству обращение, касающееся норм законодательства об установлении происхождения ребенка.

Заявитель просит проверить на соответствие Конституции положения Кодекса «О браке (супружестве) и семье» и нормативного постановления Верховного Суда, регулирующие рассмотрение судами дел об установлении происхождения ребенка.

Какие вопросы возникли

По мнению заявителя, применение этих норм может привести к возникновению определенных правовых последствий и обязанностей для лица, реализовавшего свое право в предусмотренных законом обстоятельствах.

Как отмечается в обращении, ситуация может затрагивать конституционные гарантии в сфере семейных отношений, права собственности и наследования.

Также заявитель указывает на возможное затрагивание прав и обязанностей, связанных с заботой о детях и их воспитанием.

Что будет дальше

Конституционный Суд рассмотрит обращение и даст оценку оспариваемым положениям на предмет их соответствия Основному закону страны.

О результатах рассмотрения сообщат на официальном сайте Конституционного Суда и в его Telegram-канале.