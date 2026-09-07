Нормы об установлении происхождения ребенка проверит Конституционный Суд
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Конституционный Суд принял к производству обращение, касающееся норм законодательства об установлении происхождения ребенка.
Заявитель просит проверить на соответствие Конституции положения Кодекса «О браке (супружестве) и семье» и нормативного постановления Верховного Суда, регулирующие рассмотрение судами дел об установлении происхождения ребенка.
Какие вопросы возникли
По мнению заявителя, применение этих норм может привести к возникновению определенных правовых последствий и обязанностей для лица, реализовавшего свое право в предусмотренных законом обстоятельствах.
Как отмечается в обращении, ситуация может затрагивать конституционные гарантии в сфере семейных отношений, права собственности и наследования.
Также заявитель указывает на возможное затрагивание прав и обязанностей, связанных с заботой о детях и их воспитанием.
Что будет дальше
Конституционный Суд рассмотрит обращение и даст оценку оспариваемым положениям на предмет их соответствия Основному закону страны.
О результатах рассмотрения сообщат на официальном сайте Конституционного Суда и в его Telegram-канале.
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