Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Сегодня 2026, 05:43
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Сегодня 2026, 05:43Сегодня 2026, 05:43
106Фото: Getty Images
Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв Кот-д'Ивуар со счетом 2:1. Норвежцы открыли счет на 39-й минуте благодаря голу 21-летнего Антонио Нусы. Во втором тайме, на 74-й минуте, Амад Диалло сравнял счет, но незадолго до финального свистка победу Норвегии принес Эрлинг Холанд.
Для нападающего это уже пятый гол на нынешнем чемпионате мира. Ранее он дважды отличился в матчах против Ирака и Сенегала на групповом этапе. В 1/8 финала Норвегия сыграет со сборной Бразилии. Матч состоится в Нью-Йорке в ночь на 6 июля.
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