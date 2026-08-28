Норвегия простилась с королем: Харальд V умер на 90-м году жизни

Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет. Он скончался в Национальном госпитале в Осло в 6:35 утра 28 августа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Королевский дом Норвегии.

С глубокой скорбью сообщаем, что Его Величество король Харальд ушел из жизни, - говорится в заявлении королевского двора.

В больницу его положили 17 августа с гемолитической анемией. Состояние ухудшалось и в какой-то момент стало критическим, король отошел от обязанностей, а регентство принял на себя кронпринц Хокон.

Последние два года Харальд провел, то попадая в больницы, то выписываясь. В 2024 году ему установили кардиостимулятор. Каждый раз он возвращался к работе, за что и получил прозвище «непобедимый викинг».

Харальд был самым возрастным монархом Европы и провел на троне 35 лет. Он взошел на престол в январе 1991 года после смерти отца, короля Улава V, и правил в годы нефтегазового экономического подъема страны.

Родился Харальд в 1937 году в Аскере под Осло. Он стал первым норвежским принцем, появившимся на свет в самой Норвегии со времен короля Улава IV, то есть за 567 лет до него.

Когда нацисты оккупировали Норвегию, ему было три года. Мать вывезла его вместе с сестрами Рагнхильд и Астрид сначала в Швецию, а затем на корабле в США. Домой он вернулся 7 июня 1945 года восьмилетним мальчиком, на улицах Осло королевскую семью встречали тысячи людей.

Учился будущий король в обычной государственной школе, разве что у входа стояла охрана. Так монархия пыталась стать ближе к людям.

Отдельная история в его биографии это женитьба. Харальд отказал целому ряду европейских аристократок ради школьной любви. С королевой Соней он прожил 57 лет, у них двое детей и пятеро внуков.

От престола Харальд отрекаться отказывался, хотя другие пожилые монархи Европы в последние годы поступали именно так. Он держался того же обета, что его отец и дед. Корону, единожды принятую, не откладывают.

Новым королем автоматически стал сын Харальда, принявший имя Хокон VIII. Первой в очереди на престол теперь стоит его дочь, принцесса Ингрид Александра.