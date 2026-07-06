Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, обыграв Бразилию
Дубль Эрлинга Холанда принес скандинавской сборной сенсационную победу над пятикратными чемпионами мира.
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Сборная Норвегии стала автором одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв Бразилию в матче 1/8 финала со счетом 2:1.
Встреча прошла в ночь на 6 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Победу норвежской команде принес нападающий Эрлинг Холанд, оформивший дубль в концовке встречи.
Первый мяч форвард забил на 79-й минуте, точно пробив головой после подачи с фланга. На 90-й минуте Холанд вновь отличился, отправив мяч в нижний угол ворот и удвоив преимущество своей команды.
Бразилия сумела ответить лишь в компенсированное время. На десятой добавленной минуте Неймар реализовал пенальти, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти команду от вылета. Матч завершился победой Норвегии со счетом 2:1.
Благодаря этой победе сборная Норвегии впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Для пятикратных чемпионов мира турнир завершился на стадии 1/8 финала.
После дубля в ворота бразильцев на счету Эрлинга Холанда стало семь забитых мячей на ЧМ-2026. По этому показателю он сравнялся с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси.
В четвертьфинале мирового первенства Норвегия встретится с победителем пары Мексика — Англия. Матч состоится в ночь на 12 июля.
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