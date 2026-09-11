Норвежская принцесса умерла через два дня после похорон брата короля

Норвежская принцесса Астрид умерла в возрасте 94 лет. Она скончалась 11 сентября, спустя всего два дня после похорон своего младшего брата, короля Харальда. О смерти принцессы сообщила королевская семья. В официальном заявлении двора говорится, что Астрид «мирно скончалась» накануне. В мае ее госпитализировали в Осло с сердечной недостаточностью, после чего ей установили временный кардиостимулятор.

Несмотря на проблемы со здоровьем, принцесса присутствовала на похоронах Харальда 9 сентября. Астрид и Харальд были последними жившими детьми короля Олафа V. Таким образом, норвежская королевская семья за короткий срок потеряла сразу двух представителей старшего поколения. Астрид десятилетиями выполняла официальные обязанности и сопровождала брата на государственных мероприятиях.