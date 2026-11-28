Норвежское подразделение Norse Atlantic объявило о намерении обанкротиться
Компания не смогла привлечь средства для покрытия краткосрочных финансовых потребностей на фоне роста цен на топливо.
28 Ноября 2026, 01:15
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28 Ноября 2026, 01:1528 Ноября 2026, 01:15
205Фото: Al Jazeera
Бюджетная авиакомпания Norse Atlantic намерена инициировать процедуру банкротства своего операционного подразделения в Норвегии. Решение принято на фоне резкого подорожания топлива.
По информации Al Jazeera, как сообщили в авиакомпании, подразделению не удалось привлечь достаточный объем средств для покрытия краткосрочных потребностей в ликвидности.
Совет директоров принял решение 27 ноября подать заявление о банкротстве в окружной суд Агдера в Норвегии.
Отмечается, что Norse стала второй европейской авиакомпанией, объявившей о банкротстве в этом году, после латвийской AirBaltic.
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