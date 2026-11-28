Бюджетная авиакомпания Norse Atlantic намерена инициировать процедуру банкротства своего операционного подразделения в Норвегии. Решение принято на фоне резкого подорожания топлива.

По информации Al Jazeera, как сообщили в авиакомпании, подразделению не удалось привлечь достаточный объем средств для покрытия краткосрочных потребностей в ликвидности.

Совет директоров принял решение 27 ноября подать заявление о банкротстве в окружной суд Агдера в Норвегии.

Отмечается, что Norse стала второй европейской авиакомпанией, объявившей о банкротстве в этом году, после латвийской AirBaltic.