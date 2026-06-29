Нотариусов в Казахстане ждут новые правила: Сенат принял закон

Депутаты Сената в двух чтениях поддержали законодательные поправки по вопросам нотариальной деятельности и оказания юридической помощи.

По словам сенатора Нурлана Бекназарова, институт нотариата занимает важное место в защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Кроме того, эта система отвечает за предоставление населению качественной юридической помощи.

Как отметил депутат, нотариусы оформляют документы, обладающие юридической силой и не требующие дополнительного доказывания в суде. Такие документы напрямую связаны с имущественными правами граждан, защитой их персональных данных и другими охраняемыми законом интересами.

По данным Республиканской нотариальной палаты, в 2025 году в Казахстане работал 4691 нотариус. За год ими было совершено 11,3 млн нотариальных действий.

Сенатор подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют о высоком спросе на нотариальные услуги и особой роли нотариата в обществе.

По его словам, в рамках реформ, инициированных Главой государства, приоритет отдается цифровизации государственных и общественных институтов, а также совершенствованию механизмов защиты прав граждан. В связи с этим адаптация нотариальной системы к новым требованиям, совершенствование правового регулирования, повышение открытости и эффективности ее работы, а также укрепление доверия общества являются одними из ключевых задач в построении правового государства.

Принятый закон направлен на усиление государственного контроля в сфере нотариата и повышение качества оказываемых услуг. Документ также уточняет порядок осуществления государственного контроля за соблюдением нотариусами требований законодательства и полномочия органов юстиции.

Кроме того, законом предусмотрены меры по дальнейшей цифровизации нотариальной деятельности, усилению информационной безопасности, а также предотвращению ситуаций, связанных с конфликтом интересов или аффилированностью при совершении нотариальных действий.

Помимо этого, в целях совершенствования порядка оформления исполнительной надписи уточняются требования к письменному признанию должником своей задолженности, которое представляется нотариусу.