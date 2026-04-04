В Алматы в рамках инициативы «Таза Қазақстан» в Парке Южный появилась новая Аллея журналистов, передает BAQ.KZ.

В акции приняли участие 25 представителей СМИ и блогеров. Они высадили деревья и провели уборку территории.

К инициативе присоединились сотрудники различных СМИ, а также урбанист-блогер Тихон Шутов. Перед участниками выступил аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков.

Новая аллея стала символом вклада медиа-сообщества в озеленение и развитие комфортной городской среды, - отметили в акимате города.