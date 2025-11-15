Казахстан и Узбекистан – стратегические партнеры, надежные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития, отметил Касым-Жомарт Токаев во время брифинга для СМИ. В своем выступлении глава государства выразил признательность Президенту Шавкату Мирзиёеву за теплый прием, подчеркнув, что главной целью визита в Ташкент стало укрепление уз дружбы и добрососедства, открытие новых горизонтов многопланового сотрудничества и вывод казахско-узбекских отношений на качественно новый уровень. Отметим, в рамках государственного визита главы двух стран провели переговоры на высшем уровне, приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета, дали старт запуску совместных проектов и приняли Совместное заявление. Подробней об итогах данных встреч в интервью BAQ.KZ с депутатом Сената Парламента РК Алишером Сатвалдиевым.

– Казахстан и Узбекистан – крупные государства Центральной Азии, определяющие основную повестку и темпы развития всего региона. Как, по Вашему мнению, многоуровневое сотрудничество наших стран влияет на данный процесс?

– В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подтвердили, что устойчивое развитие региона – общая цель, которая отвечает интересам обеих стран. Внешняя политика Казахстана и Узбекистана строится на убеждении, что в условиях глобальной неопределённости Центральная Азия должна стать регионом сотрудничества, а не соперничества. Поэтому президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев активно поддерживают многоуровневую архитектуру сотрудничества.

Для этого имеется соответствующая институциональная база. Так, в 2017 году стороны подписали План действий по углублению стратегического партнёрства, в 2021 – Декларацию о союзничестве, в 2022 – Договор о демаркации границы и Договор о союзнических отношениях, который был ратифицирован президентом Токаевым в мае 2024 г. и направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Документы подчёркивают, что на международной арене обе стороны выступают единым фронтом.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан активно координируют позиции на площадках ООН, ШОС, СНГ, ОИК, Организации тюркских государств и Международного фонда спасения Арала. Главы двух государств регулярно находятся на связи. Консультационные встречи глав государств Центральной Азии, саммиты "Центральная Азия – Россия" и "Центральная Азия – Китай", к примеру, служат ареной для согласованного продвижения инициатив. Во время неформальной встречи в Алматы в марте 2025 года Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мы являемся союзниками, и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, во многом зависит ситуация во всём Центрально-Азиатском регионе. Сегодня глава государства снова отметил, что наши страны являются не соперниками и не конкурентами, а стратегическими партнёрами, которые совместно идут по пути прогресса и развития.

Таким образом, многоуровневое сотрудничество усилило координацию внешней политики двух стран: они согласуют позиции по вопросам региональной безопасности, водно-энергетических ресурсов, транзитных коридоров и выступают с общими инициативами в международных организациях, позиционируя Центральную Азию как единое пространство.

– Во время переговоров главы Казахстана и Узбекистана рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в приоритетных направлениях. Какие сферы сотрудничества между странами, на Ваш взгляд, выглядят наиболее перспективными?

– Как известно, сегодня Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт реализации сразу семи совместных проектов на сумму 1,2 млрд долларов – от промышленности и логистики до финансов и строительства. Если смотреть на перспективу ближайших лет, то, на мой взгляд, ключевой локомотив – это углубление производственной кооперации и переход от простого обмена сырьём к совместному выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня в структуре взаимной торговли доминируют пшеница, мука, металлопрокат, медные руды и нефтепродукты со стороны Казахстана, а также автомобили, плодоовощная продукция, строительные материалы и полимеры из Узбекистана. Уже создана рабочая группа на уровне вице-премьеров, которая занимается именно кооперационными проектами и импортозамещением. Это задел для создания совместных сборочных производств, логистических и перерабатывающих хабов в приграничных регионах.

Второе направление – транзитно-транспортная связка двух стран. Между Казахстаном и Узбекистаном уже сейчас выполняется несколько десятков авиарейсов в неделю, курсируют пассажирские поезда и более двух десятков регулярных автобусных маршрутов. Это не только удобство для граждан, но и инфраструктурный каркас будущих грузовых коридоров: через узбекские и казахстанские хабы можно усиливать выход к рынкам Китая, России, Каспия и дальше – в Европу и Ближний Восток. По мере роста товарооборота и инвестиций именно совместные логистические цепочки, сухие порты, индустриальные зоны вдоль магистралей могут стать главными точками роста.

Третья перспектива – межрегиональное сотрудничество и работа на уровне городов и областей. Регулярные форумы межрегионального сотрудничества, встречи акимов и хокимов превращают общие политические договорённости в конкретные проекты: от совместного развития агропереработки и водосберегающих технологий до туризма по маршрутам Туркестан – Самарканд – Бухара. Здесь большой потенциал в создании кластеров: текстильного, продовольственного, строительного, а также в совместных программах по устойчивому управлению трансграничными водными ресурсами, где интересы сторон тесно переплетены.

И, наконец, важнейшая долгосрочная "надстройка" – программа стратегического партнёрства Казахстана и Узбекистана на 2024–2034 годы. Она задаёт рамку для сотрудничества не на один политический цикл, а на десятилетие вперёд. Если наполнить её конкретными проектами в индустрии, транспорте, аграрном секторе, цифровой экономике и гуманитарной сфере, то каждая из этих ниш может стать отдельной точкой роста. В совокупности это позволит двум странам не только увеличить взаимную торговлю и инвестиции, но и выступать как единый центр притяжения в Центральной Азии – с сильной промышленной базой, развитой логистикой и устойчивыми человеческими связями.

– Алишер Гапиржанович, а как менялась динамика двусторонних отношений за последние годы и какие факторы, по Вашему мнению, стали определяющими в их укреплении?

– За последние десять лет отношения между Казахстаном и Узбекистаном пережили качественный скачок. После прихода к власти Шавката Мирзиёева диалог приобрёл стратегический характер: была разблокирована граница, активизировались торговля и контакты на всех уровнях. Только в текущем году лидеры двух стран совершили 25 взаимных визитов. Создана плотная сеть диалога – Межправительственная комиссия, Форум межрегионального сотрудничества, Совет межпарламентского сотрудничества, регулярные консультации МИДов.

Подтверждением развития сотрудничества выступает рост взаимного товарооборота: с 1,8 млрд долларов в 2016 г. до 4,27 млрд долларов в 2024 г. За девять месяцев 2025 г. товарооборот достиг 3,5 млрд долларов, а к 2030 г. стороны планируют довести его до 10 млрд. Ключевым фактором является доверие между лидерами наших стран. Благодаря личным отношениям президентов многие вопросы решаются оперативно и дают конкретные результаты. Президенты регулярно общаются не только на официальных саммитах, но и во время неформальных встреч. Такая атмосфера доверия позволяет принимать смелые решения заключать договор о союзнических отношениях, создавать совместные предприятия и согласовывать позиции по чувствительным вопросам.

Важна и реализация совместных проектов: сборка автомобилей Chevrolet в Костанайской области, создание предприятий в текстильной, химической, фармацевтической и строительной отраслей. Кроме того, стороны активизируют сотрудничество в водно-энергетическом секторе; трёхсторонние соглашения с Кыргызстаном предусматривают сброс воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии Казахстаном и Узбекистаном, что обеспечивает стабильное водоснабжение и энергетическую безопасность региона.

Двусторонние отношения подкрепляются множеством гуманитарных инициатив – от обмена студентами и ученым до совместных исследований и переводов литературных памятников. В текущем году в Астане состоялся первый Форум казахско-узбекской научно-творческой интеллигенции, который стал символом новой эпохи.

– Также одним из пунктов обсуждения на высшем уровне стало укрепление региональной и глобальной безопасности. Насколько данный вопрос зависит от совместных действий Казахстана и Узбекистана?

– Прежде всего, важно понимать, когда крупнейшие по территории и населению государства региона выстраивают не просто добрососедство, а именно союзнические отношения, это автоматически задаёт контур стабильности для всей Центральной Азии. Это означает, что координация действий двух столиц – не ситуативная, а долгосрочная политика.

Во-первых, совместные шаги Астаны и Ташкента укрепляют политическую и военно-политическую устойчивость региона. Союзнический формат позволяет согласованно реагировать на транснациональные вызовы: угрозы терроризма и экстремизма, нестабильность вокруг Афганистана, риски распространения радикальных идей. Регулярные встречи президентов, правительств, советов безопасности, участие в общих форматах "С5+" превращают Казахстан и Узбекистан в своего рода "штаб" регионального диалога, где согласуются подходы и снимаются возможные противоречия ещё до того, как они перерастут в кризисы.

Во-вторых, союзнические отношения напрямую влияют на экономическую устойчивость Центральной Азии. Совместные промышленные проекты, цепочки добавленной стоимости, логистика через Казахстан и Узбекистан формируют хребет региональной экономики. Чем теснее кооперация двух стран, тем меньше регион зависит от одностороннего давления извне и тем устойчивее себя чувствуют остальные соседи.

В-третьих, координация Казахстана и Узбекистана усиливает регион как единый транзитно-транспортный узел. Через наши территории проходят ключевые маршруты Среднего коридора, железные дороги и автомагистрали, связывающие Китай, Россию, Кавказ, Европу и южные направления. Для внешних партнёров прозрачная и скоординированная политика Астаны и Ташкента означает предсказуемость, снижение транзитных рисков и, соответственно, рост интереса к региону в целом.

Отдельное измерение – водно-климатическая повестка. Общие реки, вопросы ирригации, судьба Аральского моря – это потенциально конфликтная тема для всего региона. Чем больше Казахстан и Узбекистан согласуют позиции по управлению трансграничными водными ресурсами, режиму водохранилищ, модернизации ирригационных систем, тем меньше шансов, что водный дефицит превратится в источник политической напряжённости между странами Центральной Азии. Совместные экологические и климатические инициативы двух стран задают тон для всей региональной дискуссии.

Наконец, не стоит недооценивать гуманитарное измерение. В Казахстане проживает около полумиллиона узбеков, в Узбекистане – свыше 800 тысяч казахов; десятки узбекских школ и театров у нас, сотни казахских школ и культурных центров в соседней стране, активный обмен творческими коллективами и молодёжными делегациями. Выстроенная культурная дипломатия, поддержка диаспор, обмен студентами и совместные научные проекты создают основу для долгосрочного мира и позволяют интеграции идти не только "сверху", но и "снизу"

Таким образом, союзнический характер отношений, о котором говорит Президент Токаев, это не декларация, а практический вклад в то, чтобы регион оставался зоной прогнозируемой, взаимовыгодной и мирной кооперации, а не полем конкурирующих конфликтов и кризисов. И президенты обеих стран стремятся сделать казахстанско-узбекский тандем примером конструктивного регионального сотрудничества. Другие страны региона рассматривают эту модель, как эффективную.

Казахстан и Узбекистан сегодня формируют стратегический тандем, от которого во многом зависит будущее региона. Многоуровневое сотрудничество, основанное на доверии, взаимной выгоде и уважении суверенитета, превращает их отношения в пример зрелого регионального партнёрства.

Совместные действия двух государств не только укрепляют экономику и безопасность Центральной Азии, но и формируют позитивный образ региона как пространства сотрудничества, открытого миру. Но и отношения между двумя государствами – это не просто отношения между странами, а который, пройдя через цепи веков, пережил непростую почти одинаковые истории и сохранил теплые братские отношения.