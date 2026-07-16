Роль Курултая в формировании новой архитектуры законодательной власти обсудили в Алматы

Сегодня в Алматы состоялась экспертная платформа "Курултай – основа новой архитектуры законодательной власти", организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, ведущих аналитических центров, научного сообщества, вузов, общественных организаций и экспертного сообщества.

Открывая работу экспертной платформы, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов отметил, что формирование Курултая знаменует переход к новой модели законодательной власти, основанной на принципах открытости, профессионализма и широкого общественного участия.

По его словам, первые выборы в Курултай станут практическим этапом реализации конституционной реформы и обеспечат полноценный запуск обновленной системы представительной власти. Это позволит перейти к новой модели взаимодействия государства и общества, где ключевую роль будут играть сильные политические институты, экспертное сопровождение и широкое участие граждан.

Первая сессия была посвящена вопросам конституционной трансформации Курултая, развитию его законодательных полномочий, совершенствованию механизмов подготовки законов и усилению экспертно-аналитического сопровождения законодательной деятельности.

Вице-министр юстиции Республики Казахстан Даниель Ваисов представил основные направления конституционной трансформации законодательной власти, подробно остановившись на полномочиях Курултая и его месте в системе государственного управления.

По словам вице-министра, выборы пройдут на основе обновленного законодательства: все 145 депутатов Курултая будут избраны по партийным спискам в едином общенациональном округе. Такой подход усиливает роль политических партий, смещая конкуренцию в сторону программ, идей и команд, которые несут коллективную ответственность за реализацию государственной политики.

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасова отметила, что Курултай способен стать пространством согласования партийных ценностей и общенациональных интересов. По ее словам, современное развитие государства требует постоянного взаимодействия государства, политических партий, экспертного сообщества, гражданского общества и регионов.

Эксперт подчеркнула, что выборы являются практическим механизмом реализации конституционного принципа, согласно которому единственным источником государственной власти является народ. Поэтому высокий уровень участия граждан в голосовании напрямую влияет на общественную легитимность нового представительного органа.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев представил результаты социологического исследования электоральных настроений казахстанцев. Согласно данным опроса, 72,1% граждан заявили о готовности принять участие в предстоящих выборах депутатов Курултая.

Эксперт отметил, что столь высокий показатель свидетельствует о значительном интересе общества к новой модели законодательной власти и позволяет прогнозировать явку выше, чем на предыдущих парламентских выборах. По его словам, высокая электоральная активность станет важным фактором общественной легитимности будущего Курултая и подтверждает готовность граждан участвовать в дальнейшем развитии политической системы страны.

В ходе дискуссии экспертами было отмечено, что социологические данные демонстрируют, как текущая активность политических партий влияет на умонастроение граждан. К примеру, опросы КИСИ при Президенте РК и Института Евразийской интеграции показывают, что партии «Ак жол» и «Respublica» борются за один и тот же электорат в правом фланге и шансы у них пока равны.

В то же время, у претендующих на представительство левого фланга партии ОСДП и НПК показатели рейтинга находятся примерно на одном уровне – 3,6% и 3,5% соответственно. Эксперты заключили, что возможно, это связано в том числе с тем, что их социальная риторика во многом пересекается, а различия между ними пока не всегда очевидны для широкого круга избирателей.

Начальник Центра публичного законодательства и государственного управления Института парламентаризма Шолпан Саймоваподчеркнула значение научно-аналитического сопровождения законодательного процесса..

Глава Women in Tech Kazakhstan Асем Болатжанпосвятила выступление вопросам гендерного представительства в Курултае. По мнению эксперта, новая модель законодательной власти и обновление партийной системы создают дополнительные возможности для формирования профессионального кадрового резерва. Вместе с тем политическим партиям необходимо уже сегодня создавать женщинам равные условия для профессионального роста, участия в партийной работе, деятельности маслихатов, общественных советов и экспертных площадок. Именно представительство женщин на позициях, где формируется законодательная повестка, станет одним из показателей зрелости новой политической системы Казахстана.

Во второй сессии участники экспертной платформы обсудили международный опыт взаимодействия парламентов с обществом, механизмы общественного участия в деятельности Курултая, развитие цифровых сервисов и новые институциональные форматы постоянного диалога государства и граждан. Модератором сессии выступил руководитель Центра сравнительных политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Айдар Амребаев.

Руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии Национальной академии наук РК Жеңісбек Төлен представил обзор международных практик взаимодействия парламентов с обществом. На примере Швейцарии, Финляндии, Великобритании и Южной Кореи он показал, что доверие к законодательным институтам напрямую связано с возможностями граждан участвовать в обсуждении государственных решений.

Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев представил результаты исследования формирования партийных списков на выборах в Курултай. Он отметил важность оценки не только медийности кандидатов, но и их компетентности, регионального представительства.

Эксперт отметил, что партии получили почти пять месяцев на подготовку к избирательной кампании, что позволило им обновить программы, провести внутренний отбор кандидатов и сформировать команды с учетом новых требований политической системы. По его мнению, нынешняя кампания демонстрирует высокий уровень политической конкуренции и свидетельствует о дальнейшем развитии партийной системы Казахстана.

Профессор КазНУ имени аль-Фараби Алуа Ибраева подчеркнула необходимость институционального закрепления правовых механизмов общественного участия в деятельности Курултая.

По словам эксперта, современный Курултай должен стать постоянно действующей площадкой взаимодействия государства и общества, где граждане смогут не только высказывать свои предложения, но и понимать, каким образом они учитываются при принятии решений. Чем шире возможности общественного участия, тем выше доверие граждан к представительным институтам и качеству принимаемых законов.

Председатель Гражданского альянса города Алматы Кайыржан Абдыкалыков отметил, что устойчивый общественный диалог невозможен без регулярных консультаций с населением, активного вовлечения неправительственных организаций, молодежи, научного сообщества и представителей регионов.

Он подчеркнул, что постоянная обратная связь с обществом, открытость обсуждения законодательных инициатив и широкое участие граждан в выработке решений являются важными условиями укрепления общественного доверия и дальнейшего развития демократических институтов.

Старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Айгерим Жунусова представила концепцию цифрового Курултая и внедрения модели e-Parlament. Она предложила создать единую цифровую систему сопровождения законопроектов, обеспечить прозрачность всех этапов законодательного процесса, развивать цифровое участие граждан и использовать технологии искусственного интеллекта для анализа законодательных инициатив и общественных предложений.

Подводя итоги экспертной платформы, участники отметили, что формирование Курултая знаменует переход к практической реализации конституционной реформы и открывает новый этап развития представительной власти в Казахстане. По мнению экспертов, предстоящие выборы станут важным шагом в последовательной политической модернизации страны и дальнейшем укреплении модели «Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство».

Эксперты подчеркнули, что новая система, основанная на конкуренции партийных программ, открытости законодательного процесса, широком участии граждан, профессиональном экспертном сопровождении и современных цифровых технологиях, будет способствовать укреплению общественного доверия к государственным институтам. Особое значение приобретает активное участие граждан в голосовании, поскольку именно высокая явка обеспечивает общественную легитимность нового представительного органа и отражает готовность общества участвовать в дальнейшем развитии страны.