Новая больница, стадион и вокзалы: что построят в области Улытау после Послания Президента

В области Улытау обновили четыре вокзала, строят больницу и поликлиники, а в Жезказгане появятся стадион, конгресс-центр и инклюзивный центр для детей. О проектах региона рассказали на встрече республиканской информационно-разъяснительной группы с жителями, посвященной Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

Во встрече участвовали депутат Курултая Дархан Ахмадиев, вице-министр труда и социальной защиты населения Эльдар Кузенбаев и член Народного совета Аманжол Алтай. Они обсудили цифровую трансформацию, развитие искусственного интеллекта, рост благосостояния, занятость, социальную инфраструктуру и человеческий капитал.

По словам Дархана Ахмадиева, Послание задает стратегические направления развития страны, нацеленные на укрепление экономики, повышение качества жизни и совершенствование госуправления. Одним из главных он назвал программу «Народная стройка», по которой будут строить объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры и создавать новые рабочие места.

Участники говорили о соцподдержке, повышении зарплат медиков, развитии образования и снижении бюрократической нагрузки на учителей. Для области Улытау особенно важны рациональное использование воды, модернизация промышленности, цифровая инфраструктура, диверсификация экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, туризм и работа для молодежи.

По поручению Главы государства и при поддержке Правительства в регионе начали модернизацию около 30 объектов, чтобы обновить инженерную инфраструктуру и улучшить жизнь людей.

Фонд «Самрук-Қазына» модернизировал четыре железнодорожных вокзала, в Жезказгане, Каражале, Жанааркинском районе и на станции Кызылжар. Все они уже принимают пассажиров.

Завершено строительство автодорог Жезказган – Кызылорда и Жезказган – Аркалык, которые улучшат сообщение и торговые связи региона. Продолжается строительство дороги Жезказган – Караганда.

В селе Улытау строят сельскую больницу на 20 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену, ее планируют сдать до конца года. В Жезказгане с июля при поддержке фонда «Zhyly Zhurek» строят поликлинику на 250 посещений в смену. В ближайшее время в областном центре начнут строить онкологический корпус и перинатальный центр.

По договоренности с «Самрук-Қазына» в Жезказгане появятся реабилитационный инклюзивный центр для детей и инклюзивный спортивный комплекс. Компания Qarmet планирует построить детский сад в Каражале, а корпорация «Казахмыс» в первом полугодии 2027 года начнет строить в Жезказгане конгресс-центр на 800 мест, теннисный центр и новый стадион.