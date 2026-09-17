Новая двухуровневая развязка почти готова в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске подходит к завершению строительство двухуровневой транспортной развязки на проспекте Сатпаева. Большая часть основных конструкций уже готова, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Buqara.kz.

Новая развязка позволит разделить транспортные потоки и сократить количество остановок на светофорах.

По проекту основной поток автомобилей между городом и микрорайоном Комбината шелковых тканей будет двигаться по верхнему уровню развязки без светофоров. Для транспорта, следующего в сторону проспекта Есенберлина, предусмотрены отдельный путепровод и съезд.

На нижнем уровне появится кольцевая развязка с выездами в пяти направлениях. Через нее автомобилисты смогут также попасть на улицы Жибек Жолы и Базовую.

Что уже построили

На сегодняшний день установлены все опоры путепроводов и большая часть основных балок. Строителям осталось смонтировать еще 32 балки.

На участках, где балки уже установлены, забетонирована верхняя часть путепровода. Предстоит провести такие же работы еще на двух пролетах.

Продолжается и строительство подъездов к развязке со стороны проспекта Сатпаева. Со стороны микрорайона Комбината шелковых тканей насыпь подняли примерно на два метра, со стороны мечети – на один метр.

Подъезд к путепроводу со стороны проспекта Есенберлина готов примерно на 80%.

После завершения строительства новая схема движения должна позволить основному транспортному потоку по проспекту Сатпаева проходить этот участок без остановок на светофорах.