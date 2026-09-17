Новая двухуровневая развязка почти готова в Усть-Каменогорске
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В Усть-Каменогорске подходит к завершению строительство двухуровневой транспортной развязки на проспекте Сатпаева. Большая часть основных конструкций уже готова, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Buqara.kz.
Новая развязка позволит разделить транспортные потоки и сократить количество остановок на светофорах.
По проекту основной поток автомобилей между городом и микрорайоном Комбината шелковых тканей будет двигаться по верхнему уровню развязки без светофоров. Для транспорта, следующего в сторону проспекта Есенберлина, предусмотрены отдельный путепровод и съезд.
На нижнем уровне появится кольцевая развязка с выездами в пяти направлениях. Через нее автомобилисты смогут также попасть на улицы Жибек Жолы и Базовую.
Что уже построили
На сегодняшний день установлены все опоры путепроводов и большая часть основных балок. Строителям осталось смонтировать еще 32 балки.
На участках, где балки уже установлены, забетонирована верхняя часть путепровода. Предстоит провести такие же работы еще на двух пролетах.
Продолжается и строительство подъездов к развязке со стороны проспекта Сатпаева. Со стороны микрорайона Комбината шелковых тканей насыпь подняли примерно на два метра, со стороны мечети – на один метр.
Подъезд к путепроводу со стороны проспекта Есенберлина готов примерно на 80%.
После завершения строительства новая схема движения должна позволить основному транспортному потоку по проспекту Сатпаева проходить этот участок без остановок на светофорах.
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