В условиях ежегодного роста потребления электроэнергии и высокого уровня износа оборудования, Министерство энергетики Республики Казахстан предпринимает системные меры для обеспечения энергетической безопасности страны, передает BAQ.KZ.

По итогам 2024 года выработка электроэнергии в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) составила 117,9 млрд кВт⋅ч, в то время как потребление достигло 119,9 млрд кВт⋅ч. Средний уровень износа энергетического оборудования в стране сегодня превышает 56%. Это требует немедленных и масштабных действий.

В этой связи Министерством разработан План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года, предусматривающий ввод свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей, в том числе:

5,5 ГВт — за счёт модернизации, реконструкции и расширения действующих электростанций;

12,4 ГВт — новые генерирующие объекты, находящиеся на разных стадиях проработки;

3,8 ГВт — крупные проекты с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), реализуемые совместно с инвесторами;

4,5 ГВт — проекты, отобранные по итогам аукционов в сфере ВИЭ.

Уже в 2024 году Министерство заключило 14 инвестиционных соглашений с энергопроизводителями на обновление и расширение мощностей общей величиной порядка 2 ГВт.

Особый акцент в энергетической политике делается на декарбонизацию. В рамках международных обязательств по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, Казахстан активно работает над внедрением экологически чистых и энергоэффективных технологий.

Масштабная реализация энергетических проектов позволит не только ликвидировать дефицит мощности, но и создать устойчивый резерв, необходимый для стабильного функционирования ЕЭС страны.

Министерство энергетики подчеркивает, что реализация Плана — это не только технологическое обновление отрасли, но и стратегический вклад в энергетическую безопасность, экологичность и устойчивое развитие экономики Казахстана.