В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта" ключевой акцент был сделан на глубокой модернизации инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального сектора, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Страна запускает Национальный проект по обновлению энергетических и коммунальных систем, призванный снизить высокий уровень износа сетей и сформировать новую модель управления отраслью. Она должна обеспечить более надёжные услуги и прозрачную связь между качеством и тарифами.

При этом Казахстан стремительно укрепляет свои позиции как технологичный хаб региона. Страна уже располагает научно-технологической базой мирового уровня и развивает собственные модели искусственного интеллекта и крупные базы данных. Наиболее мощный суперкомпьютер республики работает в государственном секторе, который сегодня фактически является драйвером цифровой трансформации. Уже действующие системы, такие как автоматизированная база "Монополист", показывают эффективность цифрового регулирования и становятся фундаментом будущих платформ.

Одним из главных инструментов преобразований стала новая электронная платформа, запущенная в ноябре 2025 года. Она создана на базе системы электронных закупок "Самрук-Қазына Контракт" и переводит в цифровой формат весь процесс модернизации инфраструктуры — от подачи заявки до ввода объектов в эксплуатацию. Теперь субъекты естественных монополий могут оформлять и отслеживать проекты онлайн, а каждый этап фиксируется в системе с использованием ЭЦП и уникальных ID, что обеспечивает прозрачность и строгий контроль сроков.

Для запуска платформы разработана полноценная нормативная база. Все регламенты и правила функционирования утверждены Министерством промышленности и строительства и опубликованы на сайте МЭКС. Платформа охватывает полный жизненный цикл проектов: планирование, согласование, мониторинг, выбор подрядчиков, заключение EPC-контрактов, субсидирование ставок и закупку отечественного оборудования через оффтейк-механизмы. Система интегрирована с государственными реестрами, что ускоряет проверки и минимизирует бюрократические задержки.

Параллельно создаётся открытый аналитический портал с интерактивными картами, позволяющий отслеживать статус всех инфраструктурных объектов в режиме реального времени. Дополняет систему контакт-центр для участников проекта. Такой уровень прозрачности для инфраструктурной сферы Казахстана беспрецедентен и уже рассматривается как один из ключевых шагов к повышению эффективности государственного управления.

Цифровизация, предусмотренная Национальным проектом, затрагивает весь спектр сферы ЖКХ: создание единой интегрированной системы учёта коммунальных ресурсов, подключение к градостроительному кадастру, интеграцию с государственным энергетическим реестром и системой EnergyTech, внедрение удалённого мониторинга WaterTech. Итогом станет формирование новой платформы Smart Turmys — централизованной цифровой экосистемы, объединяющей все данные инфраструктурного сектора.

Применение искусственного интеллекта будет расширяться по мере развития проекта. Это соответствует стратегическому вектору, обозначенному Президентом, и отражено в принятом Законе об искусственном интеллекте — первом подобном документе в Центральной Азии. Казахстан фактически формирует современную цифровую архитектуру, которая позволяет управлять энергетикой и коммунальными ресурсами уже на уровне передовых мировых систем.