Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных проектов в металлургической и нефтехимической отраслях, передает BAQ.KZ.

С докладами выступили министры промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, энергетики – Ерлан Аккенженов. Также слово предоставлено инициаторам проектов: главному исполнительному директору Solidcore Recources Виталию Несису, главному исполнительному директору ПАО "Татнефть" Наилю Маганову, председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхату Хасенову.

Премьер-министру доложили о ходе реализации 5 крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка $19,5 млрд и созданием свыше 8 тыс. постоянных рабочих мест. Ранее в ходе совещания, прошедшего 12 мая, в Правительстве также были рассмотрены 5 проектов в химической и металлургической отраслях.

В Павлодарской области начаты работы по строительству комбината по переработке высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов "Ертіс гидрометаллургический комбинат". Предприятие будет перерабатывать до 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата и выпускать до 15 тонн золота в виде сплава Доре. Общий объем инвестиций составляет $978 млн, планируется создание 500 постоянных рабочих мест. В качестве площадки для реализации проекта выбрана СЭЗ "Павлодар". В настоящее время завершены инженерные изыскания, получено положительное заключение экологической экспертизы по проекту временных зданий и сооружений, ведется подготовка инфраструктуры проекта.

В Атырауской области предусмотрена реализация трех нефтехимических проектов. Планируется строительство завода по производству бутадиена и его производных мощностью до 305 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций составляет $900 млн, предусмотрено создание 750 постоянных рабочих мест. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В настоящее время ведется разработка Расширенного Базового проекта совместно с китайской компанией China Tianchen Engineering Corporation.

KMG PetroChem реализует проект по строительству завода по производству полиэтилентерафталата мощностью до 735 тыс. тонн продукции в год. Общий объем инвестиций составляет $1,5 млрд, предусмотрено создание 400 постоянных рабочих мест.

Вместе с тем в регионе стартовала вторая фаза проекта строительства первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена. Объем инвестиций составляет $7,4 млрд, мощность завода достигнет 1,25 млн тонн продукции в год. После выхода на проектный уровень в 2029 году предприятие будет производить более 20 марок востребованного полиэтилена, включая премиальные. Планируется создание 800 постоянных рабочих мест.

В рамках формирования газохимического кластера планируется строительство газосепарационного комплекса мощностью до 1,6 млн тонн этана и около 355 тыс. тонн пропана в год. Объем инвестиций составляет $2,7 млрд, проект обеспечит более 400 постоянных рабочих мест. Ведется подготовка к началу строительных работ: завершено проектирование, получено положительное заключение экспертизы.

Кроме того, было доложено о ходе реализации инициативы по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 млн тонн в год. Проект позволит существенно увеличить объем переработки нефти и обеспечит стабильной занятостью порядка 5,2 тыс. человек. Объем инвестиций в проект оценивается в $6 млрд.

Премьер-министр подчеркнул, что это позволит значительно расширить участие отечественного малого и среднего бизнеса в производственных цепочках.

"Металлургическая и нефтехимическая отрасли являются системообразующими секторами нашей экономики, на которых строится устойчивый промышленный рост, формируется добавленная стоимость и создаются качественные рабочие места. Рассматриваемые проекты ускорят переход Казахстана от добычи ресурсов к производству конечной продукции, востребованной на глобальных рынках. Важным эффектом также должно стать развитие широкой экосистемы малого и среднего бизнеса вокруг них. Мы рассматриваем каждый кластер как центр притяжения для десятков предприятий в сферах логистики, обслуживания оборудования, строительства, производства упаковок и многого другого", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил министерствам, акиматам и соответствующим организациям обеспечить надлежащую координацию и контроль за реализацией проектов на местах. Министерствам энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики необходимо принять меры по своевременному запуску всех проектов.