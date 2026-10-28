Новая инфраструктура прослужит поколениям казахстанцев — депутат о Послании Токаева

Депутат Курултая Александр Данилов назвал масштабное строительство инфраструктуры ключевой идеей Послания Главы государства, передает BAQ.KZ.

По его мнению, развитие инфраструктуры имеет особое значение в условиях технологических изменений и распространения искусственного интеллекта.

«Сегодняшнее Послание охватило очень много отраслей и сфер. Но ключевой идеей, которая, я уверен, будет поддержана всеми гражданами, стала, конечно же, большая стройка», - отметил депутат.

Данилов подчеркнул, что рост потребления электроэнергии требует развития электрических сетей и генерирующих мощностей. При этом реализация инфраструктурных проектов предполагает привлечение значительных инвестиций.

По словам депутата, для запуска этой работы необходимо использовать не только государственные средства, но и другие источники, включая банковское финансирование.

Отдельно он остановился на инициативах по поддержке предпринимателей. Данилов выразил надежду, что озвученные меры дадут импульс развитию малого и среднего бизнеса.

«Сегодня прозвучали очень важные тезисы. Один из главных - необходимость рассмотреть введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Как человек, который ещё недавно работал в бизнесе, честно скажу, что эта мера будет очень полезна для предпринимателей», - сказал он.

Депутат также отметил необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс. По его мнению, совместная работа над поправками позволит учесть общественный запрос и устранить дисбалансы, с которыми столкнулись предприниматели после введения нового кодекса.

Кроме того, Данилов обратил внимание на предстоящую работу по подготовке нового Гражданского кодекса. Он считает, что документ должен учитывать развитие технологий, появление искусственного интеллекта и изменения бизнес-процессов.

Говоря о долгосрочном значении масштабного строительства, депутат подчеркнул, что новые объекты станут наследием для следующих поколений.