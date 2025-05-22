С 26 мая по 11 июня в Северо-Казахстанской области начнётся приём заявок на участие в уникальной социальной ипотечной программе "Қызылжар жастары", передает BAQ.KZ. Это первая инициатива подобного масштаба в регионе, нацеленная на помощь молодым специалистам и семьям в решении жилищного вопроса.

Программа охватывает период с 2024 по 2029 годы и реализуется при финансовой поддержке областного бюджета. Участниками могут стать граждане до 35 лет, занятые в ключевых отраслях: здравоохранении, ветеринарии, культуре, спорте, соцзащите, энергетике и гражданской обороне. Отбор проходит по прозрачной бальной системе - учитываются профессия, семейное положение, наличие детей и стаж работы.

Условия программы весьма привлекательны: ставка - 6% годовых, первоначальный взнос - всего 10%, а срок кредитования - до 19 лет. Максимальная сумма составляет 15 млн тенге для покупки жилья в Петропавловске и до 10 млн тенге - в районах.

Купить жильё можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Программа станет важным шагом для закрепления молодых специалистов в регионе и повышения их качества жизни.