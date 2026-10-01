Новая история Казахстана: от каких спорных концепций решили отказаться

Связь Золотой Орды и Казахского ханства, переосмысление взглядов, сформировавшихся в советское время, и отказ от научно не подтвержденных концепций – эти вопросы нашли отражение в новом семитомном издании по истории Казахстана. О том, чем оно будет отличаться от прежних трудов, рассказал член Халық Кеңесі, историк Еркин Абиль, передает BAQ.KZ.

Работа над академическим семитомником «История Казахстана: с древнейших времен до наших дней» подходит к завершению. По словам Еркина Абиля, авторы рассчитывают закончить ее до конца года.

При этом историк подчеркивает: речь не идет о попытке полностью переписать историю страны. В основу издания легла накопленная за многие годы научная база, однако при подготовке авторы ориентировались на современные международные научные стандарты.

«Можно сказать, что авторский коллектив уже завершает работу над семитомником. Думаю, до конца года мы его закончим. Главный принцип при написании – соответствие общепринятым международным научным стандартам. Недоказанные, необоснованные и спорные концепции в семитомник не вошли. Нельзя сказать, что это полностью новая, на 100% переписанная история. Семитомник основан на базе, формировавшейся на протяжении многих лет. По отдельным темам к работе привлекались известные зарубежные специалисты», – рассказал Еркин Абиль.

Что хотят переосмыслить

Одной из задач новой работы стало переосмысление подходов к истории Казахстана, часть которых, по словам ученого, сформировалась еще в советский период.

В качестве примера Еркин Абиль привел связь Золотой Орды и Казахского ханства. По его словам, в школьных учебниках этому вопросу до сих пор уделялось недостаточно внимания.

«Нужно признать, что наше историческое сознание во многом сформировалось в советское время. И сегодня мы часто продолжаем опираться на эти представления. Такой подход необходимо менять. До сих пор мы смотрим на некоторые вопросы через взгляды, сформированные в других странах. Например, в школьных учебниках практически не раскрывается связь между Золотой Ордой и Казахским ханством. Кроме того, существует немало мифов», – отметил историк.

Появятся ли в учебниках новые исторические личности

Отдельный вопрос касается исторических деятелей, которым будет уделено внимание в школьной программе. По словам Еркина Абиля, в семитомнике подробно рассматриваются многие личности, однако это не означает, что все они автоматически появятся в школьных учебниках.

«Мы много писали об исторических личностях. Но включить всех в школьные учебники невозможно. Для этого должны быть очень важные критерии. Этот вопрос будет рассматриваться после выхода семитомника "История Казахстана: с древнейших времен до наших дней"», – пояснил он.

Семитомное академическое издание готовится по поручению Главы государства и охватывает историю Казахстана от древнейших времен до периода независимости. В работе участвуют более 300 ученых и около 50 зарубежных экспертов из 12 стран.

После выхода семитомник должен стать научной базой для подготовки новых учебников по истории Казахстана для школ и вузов.