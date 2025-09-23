  • 24 Сентября, 01:58

Новая комета Lemmon приблизится к Земле через месяц

Приближение космического гостя на рекордно близкое расстояние.

Фото: Global Look Press/Ole Spata

К Земле стремительно приближается новая комета Lemmon, которая уже 21 октября окажется на минимальном расстоянии — менее 90 миллионов километров, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru.

Об этом 23 сентября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, уже 3 октября космический объект будет находиться в 150 миллионах километров от нашей планеты, а в последующие дни продолжит быстро сближаться.

Специалисты отмечают, что комета стремительно набирает яркость и уже в ближайшие 10–14 дней достигнет пятой звездной величины. Это значит, что Lemmon можно будет наблюдать в ночном небе даже в бинокль. Астрономы советуют не упустить момент: такие явления — редкость и становятся настоящим событием как для научного сообщества, так и для любителей звёздного неба.

