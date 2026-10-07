Новая Конституция: 10 главных изменений в основном законе Казахстана

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступила в силу новая Конституция, принятая на республиканском референдуме. Государственные институты страны начали работать в соответствии с новыми конституционными нормами.

Одним из главных изменений стало создание однопалатного Курултая вместо Парламента. Также в Казахстане появился пост Вице-президента, а Қазақстан Халық Кеңесі начал работу как новый общественно-политический институт конституционного уровня. Кроме того, в Конституции закрепили новые нормы, касающиеся защиты персональных данных, жилья и семьи.

За несколько месяцев были сформированы и основные институты новой системы. 23 августа состоялись выборы депутатов Курултая, 28 августа открылась первая сессия Курултая первого созыва, а 31 августа Ерлан Карин был назначен Вице-президентом Казахстана.

Что изменилось в стране после принятия новой Конституции?

1. Вместо Парламента появился однопалатный Курултай

Согласно новой Конституции, высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть, стал Курултай Республики Казахстан.

В его состав входят 145 депутатов. Они избираются по единому общенациональному избирательному округу по пропорциональной системе. Срок полномочий депутатов – пять лет.

Двухпалатный Парламент, состоявший из Сената и Мажилиса, сменил однопалатный законодательный орган. Полномочия Парламента, сформированного в соответствии с Конституцией 1995 года, прекратились 1 июля 2026 года.

При этом Курултай не только принимает законы. Он также может выразить вотум недоверия Правительству, рассматривает отчеты об исполнении республиканского бюджета и заслушивает членов Правительства.

2. В Казахстане вновь появился пост Вице-президента

Новая Конституция ввела в систему государственного управления должность Вице-президента.

Вице-президента назначает Президент с согласия большинства депутатов Курултая. По поручению Главы государства он представляет Президента во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами.

Эта норма уже была реализована на практике. 31 августа 2026 года Вице-президентом Казахстана назначили Ерлана Карина. Его кандидатуру на рассмотрение Курултая внес Президент Касым-Жомарт Токаев, после чего депутаты ее поддержали.

Кроме того, если Президент досрочно не сможет исполнять свои полномочия, они в первую очередь переходят к Вице-президенту.

3. Президент избирается на семь лет и только один раз

Новая Конституция устанавливает семилетний срок полномочий Президента.

При этом один человек не может быть избран Президентом Казахстана более одного раза.

В Конституции также прописаны требования к кандидатам. Баллотироваться в Президенты может гражданин Казахстана по рождению не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в стране последние 15 лет и имеющий высшее образование. Кроме того, кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта государственной службы или работы на выборной государственной должности.

4. Введено ограничение для близких родственников Президента

Новая Конституция ограничивает возможность близких родственников Президента занимать определенные должности.

Согласно статье 45, близкие родственники Главы государства не могут занимать должности политических государственных служащих, а также руководящие посты в субъектах квазигосударственного сектора.

Эта норма направлена на предотвращение конфликта интересов в системе государственного управления.

5. Қазақстан Халық Кеңесі стал новым конституционным институтом

В новой Конституции Қазақстан Халық Кеңесі посвящен отдельный раздел.

Это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Совет разрабатывает предложения по укреплению общественного согласия и общенационального единства, основным направлениям внутренней политики и продвижению национальных ценностей.

Кроме того, Қазақстан Халық Кеңесі получил право вносить законопроекты в Курултай и выступать с инициативой о проведении общенационального референдума.

Состав нового органа уже сформирован. Указом Президента от 22 сентября 2026 года №1474 утверждены 126 членов Қазақстан Халық Кеңесі. В него вошли по 42 представителя от этнокультурных объединений, общественных и других некоммерческих организаций, а также маслихатов и общественных советов.

6. Курултай получил больше возможностей для контроля Правительства

Еще одно важное изменение касается контроля законодательного органа за работой Правительства.

По инициативе не менее одной пятой депутатов Курултай может большинством голосов выразить Правительству вотум недоверия.

Курултай также рассматривает отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета. Если депутаты не утверждают отчет Правительства об исполнении бюджета, это также считается выражением вотума недоверия.

Кроме того, два раза в год Курултай заслушивает отчет председателя Высшей аудиторской палаты.

7. Қазақстан Халық Кеңесі получил право вносить законопроекты

По новой Конституции право законодательной инициативы есть не только у Президента, депутатов Курултая и Правительства, но и у Қазақстан Халық Кеңесі.

Это означает, что Совет может не просто поднимать общественно значимые вопросы, но и предлагать конкретные законопроекты для рассмотрения Курултаем.

Кроме того, Совет может выступить с инициативой о проведении республиканского референдума.

8. Защиту цифровых прав закрепили в Конституции

В новой Конституции отдельное внимание уделено защите частной жизни и персональных данных в цифровой среде.

Согласно статье 21, каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также на защиту от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, в том числе с применением цифровых технологий.

Законом также защищается тайна банковских операций, личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных разговоров и других сообщений, передаваемых с помощью цифровых технологий.

9. В Конституции закрепили гарантии права на жилье

Еще одно социально значимое изменение касается жилья.

Согласно статье 28, жилище неприкосновенно. Человека нельзя лишить жилья или выселить из него без решения суда.

Также закреплено, что государство создает условия для обеспечения граждан жильем. Гражданам, которые относятся к установленным законом категориям нуждающихся, жилье предоставляется в соответствии с установленными нормами.

10. Семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства

В новой Конституции более четко прописаны нормы, касающиеся семьи.

Согласно статье 30, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

Брак определяется как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом.

Забота о детях и их воспитание являются правом и обязанностью родителей. В свою очередь, совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Что изменилось в итоге

Вступление новой Конституции в силу 1 июля 2026 года привело к серьезным изменениям в политической и правовой системе Казахстана.

Вместо Парламента начал работу Курултай из 145 депутатов, появился институт Вице-президента, а Қазақстан Халық Кеңесі получил конституционный статус, право законодательной инициативы и возможность инициировать проведение референдума.

Одновременно были усилены механизмы контроля Правительства, а в Конституции более подробно закрепили гарантии защиты персональных данных, права на жилье и семейных отношений.