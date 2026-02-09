Изменения в статье 14 проекта новой Конституции разъяснила директор Института законодательства и правовой информации РК Индира Аубакирова, передает BAQ.kz.

Речь идет о пунктах 2, 3 и 5 статьи. В своем выступлении она отметила, что предлагаемые поправки касаются не абстрактных юридических формулировок, а напрямую затрагивают интересы каждого человека. Спикер подчеркнула, что проект Конституции четко разграничивает права и свободы человека и права и обязанности гражданина. При этом она особо отметила: "права и свободы принадлежат каждому человеку от рождения. Это означает, что государство не дает человеку права и не может их отнять по своему желанию". Эти права являются абсолютными и неотчуждаемыми и не зависят от гражданства, национальности или социального статуса. Иностранные граждане и лица без гражданства обладают ими наравне с гражданами Республики Казахстан.

Говоря о пункте 3 статьи 14, Индира Аубакирова пояснила, что права гражданина возникают в силу гражданства как устойчивой правовой связи человека с государством и предполагают взаимные права и обязанности. В этой связи, иностранцы и лица без гражданства могут пользоваться отдельными правами гражданина лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.

Комментируя же пункт 5 статьи 14, эксперт отметила, что установление пределов реализации прав и свобод не означает их ограничения, а служит обеспечению баланса, при котором свобода одного человека не нарушает свободы других.