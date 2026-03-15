Токаев назвал новую Конституцию ориентиром для молодежи
Президент кратко охарактеризовал основные принципы проекта нового Основного закона.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев кратко охарактеризовал проект новой Конституции, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства Zakonkz, передает корреспондент BAQ.KZ.
Журналист попросила Главу государства в нескольких словах описать основные идеи нового Основного закона. Отвечая на вопрос, Президент отметил, что новая Конституция направлена на развитие страны и будущего поколения.
«Я уже говорил, это Конституция Справедливого Казахстана, это Конституция Закона и Порядка. Это Конституция, нацеленная на будущее. Данный Основной закон посвящен молодежи. Эта Конституция должна служить ориентиром, путеводителем прежде всего для молодежи. Это основное предназначение данной Конституции», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также подчеркнул, что Казахстан должен развиваться как современное и прогрессивное государство.
«Казахстан должен быть прогрессивной и современной страной. Это очень важная цель, которая стоит перед нами», — отметил Президент.
