Новая Конституция – это общественный выбор в пользу обновления и стабильности
Сегодня 2026, 18:57
Фото: Акорда
Прошедший референдум по новой Конституции показал, что предложенная реформа стала для значительной части общества своевременным ответом на запрос на обновление. По итоговым данным Центральной комиссии референдума, явка составила 73,12%, а доля проголосовавших «за» – 87,15%. Существенная поддержка и высокая явка демонстрируют, что для граждан речь шла о стратегическом выборе и о правилах, по которым страна будет развиваться в дальнейшем.
Важно и то, что этот выбор формировался в открытой общественной атмосфере. Во многих регионах день голосования сопровождался ярмарками, концертными программами, общественными акциями, а участие известных общественных фигур и селебрити усиливало внимание к референдуму и задавало ему позитивный тон. Это придало процессу дополнительный объединяющий эффект и сделало его заметным событием в общественной жизни страны.
Свою роль сыграла и масштабная информационно-разъяснительная работа. Она помогла гражданам увидеть в референдуме скорее не формальную процедуру, а понятный механизм влияния на будущую конфигурацию государства и систему базовых правил общественного развития.
Не менее значимым фактором стало качество самой организации голосования. Участки работали собранно и в спокойном режиме. Отсутствие серьезных нарушений укрепило доверие к процедуре и ее итогам. Для общественного восприятия это особенно важно, поскольку легитимность результата складывается из сочетания содержательной поддержки и корректно выстроенного процесса.
Дополнительную значимость этому придали и позитивные оценки международных наблюдателей и представителей избирательных органов других стран. Внешнее подтверждение процедурной состоятельности усилило восприятие референдума как прозрачного и качественно проведенного общенационального голосования.
Высокий уровень поддержки закономерно связан и с восприятием общего курса реформ, проводимых под руководством Президента К. Токаева. Итог референдума стал знаком высокого доверия общества к политике институционального обновления и к предлагаемой модели дальнейшего развития страны.
Нельзя игнорировать и более широкий общественный фон. Запрос на ясные правила, устойчивость и внятную конфигурацию власти в последние годы заметно усилился. В этом контексте новая Конституция была воспринята как документ, который, с одной стороны, расширяет пространство прав, участия регионов и граждан, а с другой – сохраняет прочный каркас управляемости, необходимый для огромной территории.
В этом смысле референдум 15 марта 2026 года действительно войдет в историю как день, когда Казахстан не просто обновил Конституцию, а подтвердил наличие общественного запроса на модернизацию и дальнейшее развитие.
Серик Жусупов, руководитель Департамента междисциплинарных и компаративных исследований Института евразийской интеграции.
