Прошедший референдум по новой Конституции показал, что предложенная реформа стала для значительной части общества своевременным ответом на запрос на обновление. По итоговым данным Центральной комиссии референдума, явка составила 73,12%, а доля проголосовавших «за» – 87,15%. Существенная поддержка и высокая явка демонстрируют, что для граждан речь шла о стратегическом выборе и о правилах, по которым страна будет развиваться в дальнейшем.

Важно и то, что этот выбор формировался в открытой общественной атмосфере. Во многих регионах день голосования сопровождался ярмарками, концертными программами, общественными акциями, а участие известных общественных фигур и селебрити усиливало внимание к референдуму и задавало ему позитивный тон. Это придало процессу дополнительный объединяющий эффект и сделало его заметным событием в общественной жизни страны.

Свою роль сыграла и масштабная информационно-разъяснительная работа. Она помогла гражданам увидеть в референдуме скорее не формальную процедуру, а понятный механизм влияния на будущую конфигурацию государства и систему базовых правил общественного развития.

Не менее значимым фактором стало качество самой организации голосования. Участки работали собранно и в спокойном режиме. Отсутствие серьезных нарушений укрепило доверие к процедуре и ее итогам. Для общественного восприятия это особенно важно, поскольку легитимность результата складывается из сочетания содержательной поддержки и корректно выстроенного процесса.