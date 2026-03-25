Референдум по принятию новой Конституции Казахстана, состоявшийся в марте 2026 года, стал одним из ключевых политико-правовых событий, определивших дальнейшее развитие социальной политики государства. Обновленный Основной закон усилил акцент на защите прав человека, при этом особое внимание уделено детям и институту семьи, передает корреспондент BAQ.KZ.

В новой редакции Конституции сохранено и усилено положение о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Тем самым закрепляется ответственность государства за обеспечение прав ребенка на социальную защиту, проживание в семье, охрану здоровья, образование и безопасность.

Соответствующие нормы закреплены в законе «О правах ребенка в Республике Казахстан», а также в ряде кодексов и нормативных актов. Стоит отметить, что с 2025 года на региональном уровне функционируют специализированные управления и отделы по защите прав детей, что усилило институциональную систему поддержки.

«В статье 30 проекта новой Конституции закреплено, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это означает, что государство берет на себя ответственность за обеспечение прав ребенка на социальную защиту, семью, охрану здоровья, образование и безопасность», – отметила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

По ее словам, только за прошлый год зафиксировано более 51 тысячи ситуаций и случаев, когда государство своевременно выявляло риски, предупреждало угрозы и обеспечивало правовую защиту ребенка. В январе 2026 года утверждена Концепция «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы, которая объединяет меры государственной поддержки в единую систему. Документ охватывает вопросы безопасности, образования, здравоохранения и семейной политики, включает 158 мероприятий и вводит измеримые показатели эффективности.

Таким образом, подход к защите прав ребенка меняется системно: если ранее меры носили разрозненный характер, то теперь формируется единая модель сопровождения ребенка.

Усиление безопасности детей

Стоит подчеркнуть, акцент смещен на практическую защиту детей, а не только на формальные гарантии. В 2026 году развиваются центры психологической помощи, действует единый контакт-центр «111», внедряются меры по защите от насилия и цифровых угроз, а также усиливается контроль за информационной безопасностью детей. Расширяется работа по раннему выявлению рисков, включая буллинг и угрозы в интернете.

Изменения затрагивают ключевые сферы жизни детей и их семей. В системе образования усиливается внимание к доступности и качеству обучения, а также к формированию безопасной среды. В здравоохранении сохраняется приоритет профилактики и ранней диагностики. В социальной политике расширяются меры поддержки семей с детьми, включая адресную помощь.

Конституция также закрепляет, что забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. При этом семья рассматривается как основная среда развития ребенка, а государство обеспечивает условия для ее поддержки.

В целом принятые изменения формируют более системный подход к защите прав ребенка. Конституционные нормы становятся основой для дальнейшего развития законодательства и практических механизмов в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты.