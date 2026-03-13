Председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова в интервью Службе новостей ООН рассказала о значении предстоящего референдума по новой Конституции, развитии гендерной политики и мерах по борьбе с насилием в отношении женщин, передает BAQ.kz.

По ее словам, проект новой Конституции закрепляет уже достигнутые реформы и отражает международные обязательства Казахстана в сфере прав человека.

«Новая Конституция - это подтверждение государственной зрелости и тех международных обязательств, которые Казахстан принял. Международные договорные обязательства остаются частью действующего права страны, а значит международные стандарты продолжают играть важную роль в формировании нашего законодательства», - отметила Азимова.

Она подчеркнула, что Казахстан постепенно переходит от политики, ориентированной только на поддержку женщин как уязвимой группы, к более современному подходу, где женщины рассматриваются как активные участники общественной и экономической жизни.

«Сегодня важно говорить не только об уязвимости женщин и девочек, но и о том, какой вклад они могут внести в развитие страны. Задача государства - создать условия для их полноценного участия в общественной и экономической жизни», - сказала она.

Глава Конституционного суда также привела пример решения суда, которое помогло укрепить равенство родителей. Ранее мужчина, воспитывающий ребенка с инвалидностью, не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку закон предусматривал такое право только для матерей. После рассмотрения дела Конституционный суд признал норму несправедливой, и законодательство было изменено.

Отдельно Азимова остановилась на проблеме домашнего насилия. По ее словам, государство придерживается принципа нулевой терпимости к таким преступлениям.

«Мы должны понимать, что похищение невест - это не традиция, а пережиток. Государство посылает обществу ясный сигнал: любые формы насилия недопустимы. Борьба с этим явлением требует не только наказаний, но и профилактики», - подчеркнула она.

Азимова добавила, что в случае принятия новой Конституции на референдуме Конституционный суд получит дополнительные полномочия по контролю за соответствием законов основным принципам Конституции, что должно укрепить верховенство права в стране.