Принятие новой Конституции Республики Казахстан по итогам референдума 2026 года закрепило обновленный подход к защите прав детей. Изменения усилили роль государства, конкретизировали гарантии и задали системную модель обеспечения безопасности несовершеннолетних. Подробнее об этом – в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Ключевая норма закреплена в статье 27: «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства».

Конституция также фиксирует ответственность родителей: «Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей».

Эти положения формируют базовый принцип: защита ребенка – совместная обязанность государства и семьи. Государство обеспечивает гарантии и механизмы, родители – воспитание и развитие.

Закреплена обязанность совершеннолетних детей заботиться о родителях, что отражает принцип взаимной ответственности и устойчивости семейных отношений.

Конституционные нормы реализуются через Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан». Документ закрепляет право ребенка на жизнь, личную неприкосновенность и защиту от насилия, а также гарантирует доступ к образованию и медицинской помощи. Отдельно предусмотрена защита частной жизни, чести и достоинства ребенка. Все дети имеют равные права независимо от происхождения и социального положения.

Параллельно усилен контроль за соблюдением этих норм. Органы прокуратуры расширили надзор за правами детей, включая проверки в учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы.

Отдельное внимание уделяется правонарушениям. С начала 2026 года более 22 тысяч родителей привлечены к ответственности за нахождение детей вне дома в ночное время.

Фиксируются и более тяжелые преступления: по данным правоохранительных органов, в 2025 году зарегистрирован 31 случай торговли детьми, из них 26 – в Алматы.

В ответ на эти вызовы запущена Концепция «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы. Она включает 158 мероприятий и объединяет меры в сфере безопасности, образования, здравоохранения и социальной поддержки в единую систему.

Казахстан также выполняет международные обязательства в рамках Конвенции ООН о правах ребенка. Документ закрепляет ребенка как самостоятельного субъекта права и требует от государства обеспечивать его защиту, доступ к образованию и медицинской помощи.

В целом, модель защиты прав детей выстроена как система: Конституция задает базовые гарантии, законодательство – механизмы реализации, международные нормы – стандарты защиты. Приоритетом остаются безопасность, развитие и благополучие ребенка.