На заседании Конституционной комиссии депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров представил обзор проекта новой Конституции Казахстана, подчеркнув его значение для дальнейшего развития страны и укрепления доверия общества к институтам власти, передает BAQ.KZ.

По его словам, документ отражает глубокие преобразования, которые происходят в Казахстане, и является ответом на новые вызовы в управлении, экономике и социальной сфере.

"Казахстан вступил в период глубоких преобразований, и Конституционная реформа стала закономерным ответом на изменения, которые затрагивают национальную модель развития, систему управления и общественные ожидания", — отметил депутат.

По словам депутата, подготовка проекта велась в принципиально новом формате.

"Работа комиссии с самого начала была ориентирована на открытость и широкое общественное участие. Обсуждения включали представителей регионов, экспертного и гражданского сообщества. Через цифровые платформы государство получило тысячи предложений, которые внимательно рассмотрены и обобщены. Представленный проект Конституции не является механическим заимствованием готовых моделей. Он отражает ценностную основу нашего общества, сохраняет связь с историческим опытом и учитывает новые вызовы. Это суверенное решение, сформированное в рамках собственной управленческой парадигмы", — рассказывает Айдарбек Ходжаназаров.

Депутат также обратил внимание на ключевые направления реформы:

- Усиление приоритета прав и достоинства человека;

- Закрепление народного суверенитета как источника власти;

- Стратегический приоритет образования, науки, культуры и инноваций;

- Защита прав граждан в цифровой среде, включая неприкосновенность персональных данных;

- Реформа парламентской системы с однопалатным органом и усилением партийной ответственности.