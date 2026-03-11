Проект новой Конституции Казахстана сохраняет гарантии свободы слова, одновременно учитывая современные вызовы цифровой эпохи. Об этом заявил председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Нурбек Матжани на экспертной платформе, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, документ не только закрепляет право граждан свободно выражать свои взгляды, но и учитывает новые риски, связанные с развитием цифровых технологий и изменением медиапространства.

"Проект новой Конституции гарантирует свободу слова. Вместе с тем, с учётом вызовов современности, он возлагает на граждан и дополнительную ответственность. Под вызовами нового времени я имею в виду стремительное развитие цифровых технологий и кардинальные изменения в медиапространстве. Это, в свою очередь, заставляет по-новому взглянуть на свободу слова и учитывать некоторые новые явления, которые ранее не носили массового характера", – отметил Нурбек Матжани.

Он напомнил, что в период принятия действующей Конституции основными источниками информации для граждан были традиционные медиа.

"Когда писалась действующая Конституция, люди получали информацию в основном из газет, радио и телевидения. Интернет тогда ещё не имел той силы и влияния, которые мы наблюдаем сегодня. Благодаря интернету, в том числе социальным сетям и мессенджерам, свобода слова значительно расширилась и стала доступной для широких слоёв общества. Однако вместе с этим появились и новые риски, которые мы ежедневно видим и о которых слышим: дезинформация, фейки и активно распространяющийся в последнее время дипфейк", – пояснил он.

Матжани подчеркнул, что распространение недостоверной информации требует эффективного регулирования с точки зрения общественной безопасности и защиты частной жизни.

"Распространение недостоверной информации требует эффективного регулирования с точки зрения общественной безопасности, защиты частной жизни и национальных интересов. В этом контексте можно отметить, что новая редакция Конституции Республики Казахстан является взвешенной, всесторонне продуманной и следует тому пути, который выбрали многие страны мира. Это можно назвать гармоничным балансом между свободой слова и ответственностью", – заявил председатель правления КИОР.

Он также отметил, что одним из ключевых принципов проекта Конституции является гарантия права каждого человека свободно выражать свои взгляды и убеждения.

"Один из ключевых принципов, закреплённых в новой Конституции, – гарантия права каждого человека свободно выражать свои взгляды и убеждения. Эта норма является неизменным фундаментом Республики Казахстан как государства, провозгласившего себя демократическим. Свобода слова, как известно, позволяет людям открыто обмениваться идеями", – сказал Матжани.

Вместе с тем, по его словам, законопроект предусматривает и определённые ограничения, связанные с необходимостью уважения прав других граждан.