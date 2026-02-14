Мероприятие было организовано как информационная площадка по разъяснению проекта новой Конституции. В ходе шестичасового марафона всесторонне обсуждались ключевые направления новой Конституции, передает BAQ.KZ.

На дискуссионной площадке около 100 спикеров обменялись мнениями по темам: «Новая Конституция: суть изменений», «Преамбула новой Конституции», «Суверенитет и Независимость — превыше всего», «Человек в центре государственной политики», «Закон и порядок как фундамент государственной политики», «Сохранение историко-культурного наследия и поддержка национальной культуры», «Семья и брак», «Влияние Курултая: полномочия и функции», «Народный совет Казахстана», «Соотношение национального законодательства и международных договоров», «Волонтерская деятельность», «Экологическая культура и ответственность». Участники также отметили, как новая Конституция повлияет на жизнь каждого гражданина.

На дискуссионной площадке депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухұлы, депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов, а также культуролог, руководитель Центра этномедиации Института прикладных этнополитических исследований Фарида Мусатаева также высказали мнение относительно проекта нового Основного закона. Они затронули вопросы сохранения историко-культурного наследия и поддержки национальной культуры.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов отметил, что в Преамбуле впервые отражены положения о развитии образования, науки и инноваций.

«Среди ключевых принципов государства также обозначены образование, наука и инновации. В новом Основном законе предусмотрены соответствующие нормы, подробно раскрывающие эти направления. Это свидетельствует о том, что государство будет развиваться на основе образования и науки», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Депутат Сената Алтынбек Нухұлы подчеркнул важность применения опыта развитых стран для развития государства.

«В Конституциях многих государств отражена их национальная культура и история. Например, Конституции Финляндии, Японии и Германии служат этому доказательством. Если мы сможем внедрить опыт развитых стран у себя, я уверен, что развитие нашей страны будет на высоком уровне», - отметил депутат.

В свою очередь депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии Снежанна Имашева разъяснила причины включения «Правило Миранды» в Основной закон в качестве отдельной нормы.

«Свобода – одно из фундаментальных прав человека. Поэтому важна каждая минута. «Правило Миранды» направлено на защиту прав человека и является значимой нормой, не допускающей необоснованного ограничения свободы», - отметила депутат.

В ходе онлайн-марафона спикеры также остановились на роли Казахстана в международных отношениях.

Доктор юридических наук Жамаладен Ибрагимов отметил, что Казахстан занял позицию средней державы на мировой арене.

«В случае принятия проекта новой Конституции наше государство ещё больше укрепит свою роль среди мирового сообщества как страна, продвигающее ценности мира», - подчеркнул Жамаладен Ибрагимов.

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», член Конституционной комиссии Дихан Қамзабекұлы высказался относительно понятия «общественный диалог», впервые закреплённого в Основном законе.

«В статье 3 новой Конституции общественный диалог обозначен в числе базовых ценностей Казахстана. Его ключевая миссия – служить надёжным мостом между обществом и властью», - отметил Дихан Қамзабекұлы.

Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжан отметил, что принятие новой Конституции знаменует начало нового исторического этапа.

«Проект новой Конституции направлен на защиту Независимости. Это касается всех аспектов – литературного, культурного и научного, экономического, политического, внутреннего и внешнего суверенитета, свободы совести людей, а также общей территориальной независимости. На мой взгляд, это ознаменует начало нового исторического этапа», - подчеркнул Жанарбек Ашимжан.

В ходе онлайн-марафона «Референдум–2026» в формате ток-шоу подняты 24 ключевые темы. В том числе открыто обсудили Суверенитет, Закон и Порядок, права человека, брак и семью, экологию и роль Құрылтай.