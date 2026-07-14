Новая Конституция определила переход Казахстана к устойчивой модели экономического роста – Олжас Бектенов
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Правительство Казахстана продолжает реализацию задач, направленных на формирование новой модели устойчивого экономического роста. Основной акцент сделан на эффективном использовании экономического потенциала страны, развитии несырьевых отраслей, привлечении инвестиций и повышении производительности экономики.
Как отметил Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, в стране запущены процессы активной диверсификации экономики, формирования современной инвестиционной экосистемы, развития инновационных кластеров и высокопродуктивных производств.
"Работа Правительства сконцентрирована на максимально эффективном использовании имеющегося потенциала в отраслях экономики", – подчеркнул глава Правительства.
В рамках реализации поручений Президента Министерству промышленности и строительства поручено усилить меры поддержки металлургической отрасли.
В цветной металлургии совместно с компанией "Тау-Кен Самрук" необходимо обеспечить полную загрузку отечественных предприятий, в том числе за счет организации поставок импортного золота для аффинажа внутри страны.
В сфере черной металлургии в рамках модернизации компании "Qarmet" поставлена задача расширить линейку выпускаемой продукции, востребованной на внутреннем и внешних рынках.
Особое внимание уделено вопросам инвестиционной активности. Совместно с акиматами регионов будет проведена ревизия всех инвестиционных проектов для выявления проблемных вопросов и принятия конкретных мер реагирования.
Также Правительство продолжит работу по повышению эффективности специальных экономических зон и созданию условий для реализации новых инвестиционных инициатив.
Премьер-министр подчеркнул, что руководители государственных органов и регионов несут персональную ответственность за достижение плановых показателей экономического роста.
"Нельзя сбавлять набранных темпов. Нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы", – отметил Олжас Бектенов.
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