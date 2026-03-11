Политолог Марат Шибутов на экспертной площадке «Конституционная реформа и общественный диалог: ориентир на будущее» заявил, что конституционные изменения в стране расширяют участие граждан в политике. По его мнению, участие тысяч граждан в обсуждении Основного закона свидетельствует о том, что политическая система становится более открытой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Эксперт отметил, что авторами Конституции являются не только члены Конституционной комиссии и рабочей группы. По его словам, в ходе обсуждения документа тысячи граждан направили свои предложения.

«Авторами Конституции являются не только 130 членов Конституционной комиссии и около 30 тысяч участников рабочей группы. Также авторами этого процесса можно назвать около 10 тысяч граждан, направивших свои предложения через eGov и другие платформы. То есть в формировании Основного закона приняли участие тысячи человек», – сказал политолог.

По его словам, это является первым важным шагом к расширению политического участия в Казахстане. Поскольку Основной закон был принят не узким кругом лиц, а через широкое общественное обсуждение.

Эксперт также отметил, что новая политическая модель увеличивает возможности граждан участвовать в политике. По его словам, введение единовременного срока полномочий на государственных должностях позволит появляться новым людям в политической системе.

Кроме того, изменения в партийной системе также могут способствовать росту политической конкуренции. Расширение партийных списков и ротация депутатов открывают путь для прихода в политику новых лиц.

По мнению Шибутова, в результате таких изменений в политике в ближайшее время могут появиться новые имена.