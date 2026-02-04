На заседании Мажилиса депутат Казыбек Иса выступил с поддержкой проекта новой Конституции, подчеркнув её историческое и культурное значение для Казахстана, а также укрепление прав и свобод граждан, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, новый текст Конституции впервые чётко фиксирует ключевые принципы, которые напрямую связаны с тысячелетней историей Великой Степи и сакральной территорией казахского народа.

– Закон теперь написан понятным, национальным языком, берёт корни в тысячелетней истории нашей страны и защищает священную независимость, — отметил Иса.

Депутат подчеркнул, что одной из главных особенностей проекта является приоритет прав человека, защита суверенитета и независимости, укрепление единства нации, развитие гражданского диалога и сохранение историко-культурного наследия. Важным элементом является закрепление приоритета национальных законов над международными договорами, что, по мнению парламентария, усиливает правовую независимость страны и позволяет реализовать международные обязательства через национальные интересы.

– Национальные законы выше международных соглашений – это не отказ от обязательств, а механизм защиты правового суверенитета и национальных интересов. Только так мы сможем контролировать, чтобы внешние нормы не навязывались нам в ущерб нашим особенностям, — подчеркнул Казыбек Иса.

Парламентарий также отметил значимость укрепления государственного языка как фактора национального единства и безопасности. Он напомнил, что проект Конституции закрепляет обязательное владение государственным языком для получения гражданства и работы в государственной службе, а также продолжает усилия по совершенствованию законодательства о языке, инициированные его партией.

– Государственный язык - это фактор, объединяющий нашу нацию. Сегодня 90 процентов парламента говорит на казахском, и это демонстрирует рост национального самосознания. Независимость далась нам трудно, и её сохранение требует такой же решимости, — подчеркнул депутат.

Как отмечает мажилисмен, поддержка новой Конституции - это ответ на современные вызовы, укрепление национального суверенитета и обеспечение устойчивости государства в меняющемся мире.