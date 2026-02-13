В Президентском центре состоялось заседание Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». В мероприятии участвовали депутаты Мажилиса, руководители парламентских фракций, члены Конституционной комиссии, представители государственных и общественных институтов, экспертного сообщества, юридической и предпринимательской сфер. Заседание проходило под модерацией исполнительного секретаря партии «AMANAT» Дәулета Кәрібека. В ходе обсуждения затрагивались ключевые направления предстоящих конституционных преобразований, передает BAQ.KZ.

Особое внимание привлек вклад членов экспертного сообщества, в частности политолога и члена Конституционной комиссии Марата Шибутова, который активно участвовал в подготовке конституционных реформ на всех этапах.

«Реформы, инициированные Президентом, имеют комплексный характер и затрагивают всю политическую систему. Изменения в одном институте неизбежно влияют на другие, поэтому важно рассматривать их системно», - подчеркнул он.

Шибутов отметил, что проект Конституции является итогом масштабной экспертной и общественной работы- дискуссий, консультаций и анализа, в которых участвовали специалисты, представители общественных организаций и члены профильных рабочих групп.

«Новая Конституция создавалась усилиями казахстанцев- людей, которые планируют жить в стране и заинтересованы в ее устойчивом будущем. Наша задача сейчас- доступно объяснить гражданам, как будут работать новые институты», - добавил он.

Эксперт акцентировал, что Новая Конституция создавалась человекоцентрично, учитывает интересы всего общества и направлена на повышение эффективности работы государственных институтов.

Документ отражает многолетние усилия экспертов и граждан, системные реформы и стратегические ориентиры развития страны, обеспечивая устойчивость и справедливость политической системы.