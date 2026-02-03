Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на заседании Конституционной комиссии заявил, что проект новой Конституции Казахстана получил широкую поддержку общества - почти 98% граждан одобряют его положения, передает BAQ.KZ.

По его словам, ключевой принцип документа - достижение консенсуса и недопущение ошибок прошлого.

– Проект Конституции четко закрепляет, что Казахстан остаётся президентской республикой, а Президент обеспечивает согласованную работу всех ветвей власти. Норма о единственном семилетнем сроке избрания главы государства предотвращает монополизацию власти. Также закреплён запрет для близких родственников Президента занимать политические или руководящие должности, — подчеркнул депутат.

Елнур Бейсенбаев отметил, что проект усиливает права граждан и защищает их интересы. Впервые в преамбуле закреплены ориентиры "Справедливого Казахстана" и принцип "Закона и порядка". Конституция также защищает частную жизнь в цифровом пространстве, включая персональные данные и электронную переписку.