Центральная комиссия референдума Республики Казахстан объявила официальные итоги республиканского референдума, прошедшего 15 марта 2026 года. По его результатам новая Конституция Республики Казахстан считается принятой, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно данным комиссии, общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 482 613 человек. В голосовании приняли участие 9 127 192 гражданина, что составляет 73,12% от общего числа избирателей.

За положительное решение по вопросу принятия новой Конституции проголосовали 7 954 667 человек, или 87,15% от числа принявших участие в голосовании. Против высказались 898 099 граждан, еще 146 558 бюллетеней признаны недействительными.

В Центральной комиссии отметили, что референдум считается состоявшимся, поскольку в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в нем.

Кроме того, решение о принятии новой Конституции признано принятым, так как за него проголосовало более половины участников референдума в более чем двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Референдум был проведен по вопросу: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

Таким образом, новая Конституция Республики Казахстан официально принята по итогам всенародного голосования.