Новая Конституция: профессионально составленный документ высочайшего качества
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Слова «Независимость» и «Суверенитет» в Конституции теперь пишутся с заглавной буквы. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».
Президент рассказал, что сам участвовал в работе над текстом Основного закона.
«Я лично принимал участие в подготовке текста Конституции, при этом тщательно подходил к формулировкам и скрупулезно прорабатывал каждую статью. Для меня это, прежде всего, гражданский долг. Глубокий смысл заключается в том, что теперь священные для нашего народа слова Независимость и Суверенитет вписаны в Конституцию с заглавной буквы. Такой подход призван отразить нашу высокую ответственность к ключевым терминам и стремление к формированию патриотизма в обществе, прежде всего, среди молодежи», – сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что над документом вместе с юристами работали филологи и специалисты по казахскому языку.
«В целом, Конституция была написана с учетом особенностей мировоззрения нашего народа, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прогрессивному законодательству. Можно уверенно заявить, что Основной закон Казахстана – это профессионально составленный документ высочайшего качества. Наряду с высококвалифицированными юристами в этой масштабной работе активно участвовали и опытные филологи, специалисты по казахскому языку. Все это, несомненно, убедительно доказывает богатство и широкие возможности современного казахского языка», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
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