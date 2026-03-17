Конституционная реформа в Казахстане отражает переход страны к новой модели развития, основанной на росте производительности, технологической модернизации и укреплении человеческого капитала. Такое мнение высказал специалист по Центральной Азии, профессор Андрей Казанцев в ходе Международного экспертного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU).



По словам эксперта, принятие новой Конституции следует рассматривать в более широком контексте политических и институциональных преобразований, которые последовательно реализуются в Казахстане с 2019 года.



Он отметил, что за последние годы страна прошла значительную структурную трансформацию, укрепив позиции крупнейшей экономики Центральной Азии и продемонстрировав устойчивый экономический рост.



В то же время, по оценке Казанцева, стратегия развития Казахстана постепенно меняется.

«Казахстан постепенно переходит от модели, ориентированной преимущественно на количественный экономический рост, к модели качественного развития, основанной на росте производительности, технологической модернизации и укреплении человеческого капитала», – подчеркнул эксперт.

По его словам, реализация такой модели требует не только экономических реформ, но и эффективных институтов управления, способных координировать долгосрочную государственную политику и поддерживать структурные экономические преобразования.



В этом контексте конституционная реформа, одобренная на общенациональном референдуме, формирует институциональную основу для нового этапа развития страны и укрепляет способность государства обеспечивать устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.



Эксперт также отметил, что укрепление институтов управления способствует повышению доверия общества к государственным институтам, улучшению инвестиционного климата и усилению роли Казахстана в региональной и глобальной экономике.



Подводя итог, Казанцев подчеркнул, что конституционная реформа тесно связана с более широкой стратегией модернизации страны и формированием новой долгосрочной траектории развития Казахстана.