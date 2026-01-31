Новая Конституция: ценности, права человека и ориентир на будущее
Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана.
Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений, передаёт BAQ.KZ.
Отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу страны с целью комплексной перезагрузки политической системы и оказания положительного воздействия на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.
Уже 8 октября было подписано распоряжение о создании Рабочей группы по парламентской реформе, в состав которой вошли известные правоведы, эксперты, представители фракций политических партий и общественных организаций.
Также к дискуссиям присоединились неравнодушные граждане, которые отправляли свои мнения и предложения через порталы e-Otinish и eGov.
Таким образом, интенсивное обсуждение новой реформы шло около полугода. В ходе этого времени Рабочая группа всесторонне рассмотрела и обобщила все предложения граждан, которых поступило более 2 тыс.
На V заседании Национального курултая в январе 2026 года Глава государства подвел итоги этой работы, представив видение будущих изменений.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что изначально предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Основного закона. Вместе с тем, в ходе работы стало очевидно, что количество изменений будет гораздо большим – они затронут многие другие аспекты политический и социальной жизни.
21 января была создана Конституционная комиссия. В ее состав вошли 130 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, должностных лиц центральных госорганов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов, экспертного и научного сообществ. Таким образом, в состав были включены абсолютно все социальные группы и регионы Казахстана.
Комиссию возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и вице-премьер – министр культуры и информации Аида Балаева.
"Учреждение Комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации. Перед ней стоит исключительная миссия – обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы", – заявила председатель Эльвира Азимова на первом заседании Комиссии.
