Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений, передаёт BAQ.KZ.

Отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу страны с целью комплексной перезагрузки политической системы и оказания положительного воздействия на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.

Уже 8 октября было подписано распоряжение о создании Рабочей группы по парламентской реформе, в состав которой вошли известные правоведы, эксперты, представители фракций политических партий и общественных организаций.

Также к дискуссиям присоединились неравнодушные граждане, которые отправляли свои мнения и предложения через порталы e-Otinish и eGov.

Таким образом, интенсивное обсуждение новой реформы шло около полугода. В ходе этого времени Рабочая группа всесторонне рассмотрела и обобщила все предложения граждан, которых поступило более 2 тыс.

На V заседании Национального курултая в январе 2026 года Глава государства подвел итоги этой работы, представив видение будущих изменений.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что изначально предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Основного закона. Вместе с тем, в ходе работы стало очевидно, что количество изменений будет гораздо большим – они затронут многие другие аспекты политический и социальной жизни.

21 января была создана Конституционная комиссия. В ее состав вошли 130 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, должностных лиц центральных госорганов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов, экспертного и научного сообществ. Таким образом, в состав были включены абсолютно все социальные группы и регионы Казахстана.

Комиссию возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и вице-премьер – министр культуры и информации Аида Балаева.