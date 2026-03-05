В Сенате Парламента Казахстана состоялось расширенное заседание Клуба экспертов под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева, посвященное вопросам гендерной политики и роли женщин в развитии страны в рамках конституционной реформы, сообщает BAQ.KZ.

Женщины как драйвер экономического роста

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев отметил, что в Казахстане последовательно реализуется политика поддержки женщин. Важной частью этой работы является Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года.

По словам спикера Сената, активное участие женщин в экономике и общественной жизни является важным фактором развития страны.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил курс на ускоренное развитие страны и рост благосостояния казахстанцев, которые невозможны без полного раскрытия потенциала женщин. Поддержка женской экономической активности — это стратегический драйвер роста, обеспечивающий экономическое развитие и увеличение доходов населения", - отметил Маулен Ашимбаев.

Женщины все еще сталкиваются с барьерами

При этом спикер Сената подчеркнул, что несмотря на проводимые реформы, женщины по-прежнему сталкиваются с рядом ограничений.

Речь идет о профессиональной сегрегации, сложностях карьерного роста и недостаточной представленности женщин на уровне принятия стратегических решений.

"Гендерная политика - это важнейший инструмент развития современного Казахстана. Использование разного опыта и компетенций делает государство сильнее", - подчеркнул Ашимбаев.

Роль новой Конституции

По мнению участников заседания, важную роль в укреплении гендерного равенства сыграют нормы новой Конституции.

Документ закрепляет принципы равных возможностей, усиливает механизмы гражданского участия, а также предусматривает защиту семьи, материнства и детства.

"В проекте новой Конституции мы видим, что в центре реформ находится человек, его достоинство и право на развитие независимо от гендерной принадлежности. Женское лидерство становится нормой для нашей страны", - заявил председатель Сената.

Эксперты обсудили международный опыт

В заседании также приняли участие представители государственных органов, общественных организаций и бизнеса. Среди них - заместитель руководителя Администрации Президента Асель Жанасова, политический консультант Назым Жангазинова, медиаменеджер Махаббат Есен, бронзовый призер Олимпиады Назым Кызайбай и другие эксперты.

Участники обсудили показатели Казахстана в сфере гендерного равенства, а также международный опыт, который может быть применен для усиления роли женщин в политике, экономике и общественной жизни страны.