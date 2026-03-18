Новая Конституция формирует предсказуемую, прозрачную и устойчивую правовую среду, ориентированную на долгосрочное развитие экономики Казахстана, передает BAQ.KZ.

В ходе заседания Правительства, посвящённого реализации норм новой Конституции, заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что Основной закон закладывает фундамент для долгосрочного экономического роста.

По его словам, документ ориентирован на формирование современной экономики, основанной на знаниях и технологиях.

«Новая Конституция формирует предсказуемую, прозрачную и устойчивую правовую среду, ориентированную на долгосрочное развитие. Развитие образования, науки, инноваций и человеческого капитала закреплено в качестве стратегического направления государства. Тем самым закладывается фундамент экономики знаний, где конкурентоспособность формируется за счёт интеллекта, технологий и профессионализма», - отметил Жумангарин.

Он подчеркнул, что особое значение имеет закрепление равной защиты всех форм собственности.

«Важно, что новая Конституция гарантирует равную защиту всех форм собственности, что имеет принципиальное значение для инвесторов, предпринимателей и малого и среднего бизнеса», - заявил он.

В рамках реализации положений Основного закона Министерство национальной экономики уже подготовило ряд законопроектов.

Речь идет, в частности, о проектах конституционных законов «О специальном статусе города Алатау», «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и «О статусе столицы Республики Казахстан».

Жумангарин отметил, что Конституция предусматривает возможность введения специальных правовых режимов для отдельных территорий.

«Новая Конституция предусматривает возможность установления специального правового режима, включая формат “города ускоренного развития”. В этой связи разработан законопроект “О специальном статусе города Алатау”, который предусматривает применение передовых международных стандартов, развитие цифровых активов, беспилотных технологий, а также внедрение особого налогового и бюджетного режима и усиленную защиту инвестиций», - пояснил он.

По данным министерства, законопроект о статусе города Алатау уже находится на рассмотрении Парламента: первое чтение запланировано на 20 марта, второе - на 27 марта.

Документы по административно-территориальному устройству и статусу столицы планируется внести в Мажилис до конца апреля.