Конституционная реформа в Казахстане усиливает механизмы защиты прав человека и формирует человекоцентричную правовую систему, учитывающую вызовы цифровой эпохи. Об этом заявила президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова в ходе Международного экспертного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU).



По словам эксперта, новая конституционная модель усиливает принцип верховенства права, ставя в центр правовой системы человека, его достоинство, права и свободы.

«Новая конституционная рамка подтверждает, что жизнь человека, его достоинство и права являются высшими ценностями государства, формируя человекоцентричную правовую систему», – подчеркнула Джаманкулова.

Она отметила, что реформа вводит ряд новых механизмов защиты прав граждан. В частности, гражданам предоставляется право напрямую обращаться в Конституционный суд с индивидуальной жалобой, что расширяет возможности судебной защиты прав и свобод.



Кроме того, укрепляются гарантии справедливого судебного разбирательства, включая принцип презумпции невиновности и право на юридическую помощь.



Отдельное внимание эксперт уделила закреплению прав граждан в цифровой среде. По её словам, по мере развития цифровой экономики и технологий искусственного интеллекта особую актуальность приобретает защита персональных данных и цифровой конфиденциальности.

«Современные конституционные системы должны учитывать вызовы цифровой эпохи и гарантировать, чтобы технологический прогресс не подрывал фундаментальные права человека», – подчеркнула Джаманкулова.

В новой Конституции закреплены положения, направленные на защиту персональных данных, безопасность электронных коммуникаций и сохранение конфиденциальности информации.



Она также подчеркнула, что реформа укрепляет гарантии свободы выражения мнений и доступа к информации, рассматривая общественную дискуссию и участие граждан как важные механизмы развития демократических институтов.



Помимо правовых механизмов, конституционная реформа закрепляет ряд ключевых ценностей, определяющих долгосрочное развитие страны. Среди них – экологическая ответственность, достоинство труда и уважение к верховенству закона.



По словам эксперта, включение этих принципов в конституционную архитектуру формирует не только институциональные механизмы управления, но и ценностную основу для дальнейшей социальной, экономической и политической модернизации Казахстана.