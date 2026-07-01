В Казахстане готовят поправки еще в 18 законов после вступления в силу новой Конституции

В Казахстане продолжается работа по приведению законодательства в соответствие с новой Конституцией. В настоящее время разрабатываются поправки еще в 18 законов, сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства.

По ее словам, реализация конституционных принципов остается одним из ключевых направлений государственной политики.

"Ценности, закрепленные в новой Конституции, – справедливость, верховенство закона, уважение к человеку, национальная идентичность и общественная ответственность – являются фундаментом не только сегодняшнего Казахстана, но и будущих поколений", – подчеркнула Аида Балаева.

Министр отметила, что одним из важнейших нововведений стало закрепление культуры, науки и образования в качестве стратегических приоритетов государства.

"Одним из особенно важных для нас изменений стало возведение культуры, науки и образования в ранг стратегических приоритетов государства. В Конституции впервые сохранение и развитие национального культурного наследия закреплено как прямая обязанность государства. Это означает, что культура теперь признается не только духовной ценностью, но и одним из ключевых факторов общественного единства и долгосрочного развития страны", – сказала она.

По словам Балаевой, сейчас ведется подготовка законодательных изменений, которые позволят привести действующие нормы в соответствие с положениями Основного закона.

Поправки коснутся законодательства о свободе слова и распространении информации, деятельности религиозных организаций, проведении мирных собраний, поддержке волонтерской деятельности и благотворительности, а также сфер культуры и кинематографии. Кроме того, изменения затронут и другие нормы, напрямую вытекающие из новой Конституции.

Новая Конституция Казахстана вступила в силу 1 июля 2026 года. Она предусматривает масштабные изменения в системе государственного управления, включая переход от двухпалатного Парламента к однопалатному Құрылтаю, создание новых государственных институтов и обновление ряда законодательных норм. Для реализации положений Основного закона Правительство проводит поэтапную работу по приведению действующего законодательства в соответствие с новыми конституционными требованиями.